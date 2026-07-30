ميلان ينفي وفاة أسطورته فرانكو باريزي

- أصدر نادي ميلان بياناً ينفي شائعات وفاة فرانكو باريزي، مؤكداً دعمه له ولعائلته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، ويدعو لاحترام خصوصيتهم وعدم نشر معلومات غير صحيحة. - باريزي، الذي خضع لجراحة لإزالة ورم رئوي وبدأ علاجه المناعي، يُعتبر رمزاً للوفاء لنادي ميلان، حيث لعب معه من 1977 حتى 1997، محققاً إنجازات كبيرة منها ثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا. - يشغل باريزي منذ 2020 منصب نائب الرئيس الفخري لنادي ميلان، بعد مسيرة حافلة كلاعب ومدرب في أكاديمية الشباب.

اضطر نادي ميلان إلى إصدار بيان نفى فيه الشائعات التي انتشرت أخيراً عن وفاة أسطورة النادي ونائب الرئيس الفخري فرانكو باريزي (66 عاماً)، بعدما انتشرت بعض الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، التي ودّعت المدافع السابق الذي حمل ألوان الروسونيري لسنوات طويلة.

وكان باريزي قد كشف في أغسطس/ آب 2025 عن خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم رئوي وبدء علاجه المناعي، لكن بدأت بعض الشائعات بالانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ زعمت وفاة المدافع السابق، وتزايدت بشكلٍ كبيرٍ، ما دفع النادي إلى إصدار بيانٍ رسمي ينفي فيه ذلك.

وقال الفريق الإيطالي، الخميس في بيانه: "ينفي نادي ميلان التقارير الكاذبة المتعلقة بفرانكو باريزي التي بدأت تنتشر أخيراً. يمرّ فرانكو بظروف صعبة وحساسة، ويقف النادي إلى جانبه وعائلته بكل قوة. ونحث الجميع على احترام خصوصيتهم والامتناع عن نشر معلومات لا أساس لها من الصحة".

ويُعتبر باريزي مثالاً حقيقياً على اللاعب المُخلصٍ لنادٍ واحد، حيث تدرّج في أكاديمية الشباب ولعب فقط مع ميلان من عام 1977 حتى اعتزاله عام 1997، وخلال هذه المسيرة، خاض 716 مباراة رسمية، سجّل خلالها 33 هدفاً وقدّم 24 تمريرة حاسمة، وفاز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وستة في الدوري الإيطالي، وكأسين إنتركونتيننتال، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإيطالي أربع مرات.

ويشغل باريزي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020، منصب نائب الرئيس الفخري لنادي ميلان، بعدما عمل خلال السنوات التي سبقت ذلك في مناصب أخرى، من بينها التدريب في أكاديمية الشباب.