اشتكى نادي ميلان من الظلم التحكيمي الذي تعرّض له في المواجهة أمام ضيفه فريق بيزا، التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، عن رأيه في صحة الهدف الثاني لصالح بيزا في الشوط الثاني، بقوله: "عند لحظة تمرير الكرة من وسط الملعب، حاول لاعب بيزا التحرك بحثاً عن مساحة خالية تُمكنه من استقبال الكرة الممررة، لكنه اصطدم بمدافع ميلان، الذي توقف لغلق مسار حركة المنافس، ما أدى إلى سقوط كلا اللاعبين، لتذهب الكرة بعدها إلى مهاجم بيزا الآخر، الذي كان في موقف صحيح لا تسلل فيه، لحظة تمرير الكرة الطولية إليه، ومِن ثمّ فإن الهدف صحيح لعدم وجود مخالفة دفع، وأيضاً لعدم وجود تسلل على مهاجم بيزا، الذي أحرز الهدف، وقرار الحكم كان صحيحاً".

وتحدث الشريف عن السبب وراء عدم منح ميلان ركلة جزاء، رغم تعرض مهاجمه للعرقلة، بقوله: "لا وجود لأي مخالفة على مدافع نادي بيزا البديل، الإيطالي أرتورو كالابريسي، الذي حاول قطع الكرة بقدمه اليمنى، والكرة مرت أمام ساقي النجم البرتغالي، رافائيل لياو، مهاجم ميلان، دون أن تلمس ساقيه، ولا وجود هنا لمخالفة عرقلة واضحة على المدافع تستوجب من الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح ميلان".

وختم جمال الشريف حديثه: "إضافة إلى جميع ما ذكرته في الحالة الثانية، لا توجد مخالفة شد أو دفع باليد اليمنى على مدافع فريق فيزا، لأن يده مرت دون أن تلامس صدر مهاجم نادي ميلان، الذي فضّل السقوط المفتعل، بعدما ابتعدت الكرة عنه، وكان على الحكم توجيه بطاقة صفراء إلى النجم البرتغالي، رافائيل لياو، لأنه قام بعملية خداع، ولا توجد ركلة جزاء لصالح ميلان أمام بيزا، وقرار الحكم كان صحيحاً".