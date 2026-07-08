ميلان يسعى لخطف نجم هولندي كبير.. قوة دفاعية مطلوبة

- يسعى نادي ميلان الإيطالي للتعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لتعزيز صفوفه في موسم 2026-2027، بعد موسم مخيب للآمال، ويعتبره صفقة قوية في ميركاتو الصيف. - يواجه ميلان تحديات في إتمام الصفقة مع ليفربول الذي لا يرغب في التخلي عن فان دايك، مما يعقد المفاوضات بين الناديين. - في حال فشل الصفقة، يخطط ميلان لمحاولة ضم فان دايك عندما يصبح لاعباً حراً في صيف 2027، إذا لم يجدد عقده مع ليفربول.

يسعى نادي ميلان الإيطالي إلى التعاقد مع نجم خط دفاع منتخب هولندا الذي شارك في بطولة كأس العالم 2026، وذلك من أجل تدعيم صفوفه في موسم 2026-2027، والعودة بقوة للمنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية بعد موسم مُخيب للآمال.

ووضع نادي ميلان على طاولة الميركاتو اسم المدافع الهولندي، فيرجيل فان دايك، بوصفه إحدى أقوى صفقات نادي الروسونيري في ميركاتو الصيف، وفقاً لما كشفه موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أمس الثلاثاء، وسيُحاول منذ الآن الدخول في مفاوضات جدية مع نادي ليفربول الإنكليزي لمحاولة التوصل لاتفاق يُرضي جميع الأطراف، مع التنويه بصعوبة إتمام الصفقة نظراً لأن نادي "الريدز" لا يُفكر أبداً في التخلي عن نجمه الهولندي في خط الدفاع.

وبالنسبة لنادي ميلان الإيطالي، فإنه في حال الفشل في إتمام الصفقة خلال ميركاتو الصيف الحالي، سيُحاول النادي الإيطالي خطف نجم خط دفاع منتخب هولندا عندما يُصبح لاعباً حراً في صيف عام 2027، وتحديداً مع نهاية موسم 2026-2027، خصوصاً في حال رفض المدافع الهولندي تجديد عقده مع نادي الريدز وقرر المغادرة إلى وجهة جديدة في كرة القدم.

في المقابل، بحسب الموقع الإيطالي، فإن ليفربول الإنكليزي سيُعقّد فرصة وصول فان دايك إلى نادي ميلان الإيطالي، لأنه يعتبره لاعباً أساسياً في تشكيلة الريدز لموسم 2026-2027، وبالتالي من شأن هذا الأمر أن يُصعّب وصول المدافع الهولندي إلى تشكيلة "الروسونيري" في ميركاتو الصيف الحالي، وسيعتمد الأمر على مدى رغبة ميلان في إتمام الصفقة بنجاح هذا الصيف وقدرته على الضغط من أجل الوصول إلى هدفه المطلوب بغية تقوية خط دفاعه.