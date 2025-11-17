ميلان يريد تكرار تجربة مودريتش للتعاقد مع ليفاندوفسكي

- ميلان يسعى لضم ليفاندوفسكي: يخطط نادي ميلان الإيطالي للتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في صفقة انتقال حر الصيف المقبل، مستغلاً انتهاء عقده مع برشلونة، لتعزيز هجوم الفريق دون مخاطر مالية كبيرة. - رفض العروض الأخرى: ليفاندوفسكي رفض عرضاً من فنربخشة التركي وارتبط اسمه بأندية الدوري السعودي، لكنه يفضل البقاء في أوروبا للعب على أعلى مستوى، مما يعزز فرص ميلان في إتمام الصفقة. - تجربة مودريتش الناجحة: يسعى ميلان لتكرار نجاحه مع لوكا مودريتش، الذي انضم للفريق بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، حيث أثبت قدرته على اللعب بمستوى النخبة، مما يشجع ميلان على استقطاب ليفاندوفسكي.

يريد نادي ميلان الإيطالي تكرار تجربة التعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش في الصيف الماضي، وهذه المرة من خلال استغلال فرصة ضمّ مهاجم منتخب بولندا ونادي برشلونة الإسباني المخضرم، روبرت ليفاندوفسكي (37 عاماً)، في صفقة انتقال حر الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني. ويأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه التكهنات تحيط بمستقبله داخل قلعة البلاوغرانا، ما يمنح الروسونيري فرصة ذهبية لاستقطاب اللاعب وتعزيز هجوم الفريق بلا مخاطر مالية كبيرة.

وكشف موقع فوتبول إيطاليا، أمس الأحد، أن نادي ميلان يسعى للتعاقد مع ليفاندوفسكي، الذي منح الروسونيري بارقة أمل لتحقيق الصفقة في ميركاتو الصيف المقبل. ويأتي ذلك بعد أن رفض المهاجم البولندي عرضاً من نادي فنربخشة التركي، كما ارتبط اسمه بالانتقال إلى أندية الدوري السعودي القادرة على تقديم رواتب تتجاوز ما يمكن لمعظم الأندية الأوروبية مجاراته. ومع ذلك، أعرب عن رغبته في الاستمرار باللعب على أعلى مستوى خلال الموسم القادم، وإصراره على منح الأولوية للتجربة الرياضية بدلاً من البحث عن آخر عقد كبير في مسيرته يعزّز فرص ميلان في حسم الصفقة.

ويشبه هذا السيناريو ما حدث مع لوكا مودريتش، إذ انتهى عقده مع ريال مدريد الإسباني في الصيف الماضي، ووقع معه ميلان وهو في سن الـ40 عاماً، ولا يزال النجم الكرواتي يثبت أنه قادر على اللعب بمستوى النخبة، وكما هو الحال مع ليفاندوفسكي، فقد فضل مودريتش البقاء في نادٍ أوروبي كبير ورفض العروض القادمة من الدوري السعودي وبقية الدوريات الأخرى، ما جعل الروسونيري يتطلع لتكرار هذا النجاح مع مهاجم برشلونة لتعزيز صفوف الفريق بلا مخاطر مالية كبيرة.

وقال ليفاندوفسكي، الذي سيبلغ 38 عاماً عند انطلاق الموسم المقبل في أغسطس/آب 2026، في تصريحات بعد مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المونديالية: "سأكون قريباً جاهزاً لاتخاذ القرار بشأن الاتجاه الذي سأذهب إليه، سأقيم جميع الخيارات، لا أعرف أين سأكون أو ماذا سأريد بعد بضعة أشهر". مع الإشارة إلى أن ليفاندوفسكي انتقل من بايرن ميونخ الألماني إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو في صيف 2022، وسجل هذا الموسم سبعة أهداف في 12 مباراة خاضها بمختلف البطولات.