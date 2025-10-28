- أضاع فرانشيسكو كاماردا، مهاجم ميلان المعار إلى ليتشي، ركلة جزاء حاسمة في مباراة ضد نابولي، مما أدى إلى خسارة فريقه 1-0، وأدى ذلك إلى خيبة أمل كبيرة حيث كانت الركلة نقطة تحول في اللقاء. - ركلة كاماردا الضائعة منعت ميلان من دفع 100 ألف يورو لليتشي، وفقًا لبند في عقد الإعارة، مما يعكس حرص ميلان على متابعة تطور اللاعب الشاب عن قرب. - نابولي استفاد من الموقف بالفوز ورفع رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، بينما تجنب ميلان دفع المكافأة المالية.

أشعل مهاجم نادي ميلان المعار إلى فريق ليتشي، الإيطالي الشاب فرانشيسكو كاماردا (17 عاماً)، مفارقة غريبة في الدوري الإيطالي، بعدما أضاع ركلة جزاء خلال مشاركته في اللقاء الذي انهزم فيه فريقه ليتشي أمام ضيفه نابولي بنتيجة هدف دون رد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الكالتشيو، ليساهم بذلك في صنع مشهد متناقض بين الفرح المالي في ميلان والحسرة الرياضية على ضياع فرصة ثمينة لتغيير موازين الصدارة.

وأضاع كاماردا ركلة الجزاء التي تحصل عليها فريقه في الدقيقة 54، بعدما تصدى لها الحارس الصربي فانيا ميلنكوفيتش سافيتش ببراعة، ليحرم ليتشي من هدف التقدم أمام أنظار جماهيره، وبعد دقائق فقط، خطف الكاميروني فرانك أنغيسا هدف الفوز الوحيد لنابولي في الدقيقة 68، ليقود فريق الجنوب إلى ثلاث نقاط ثمينة، فيما خرج كاماردا بعد ذلك بقرار فني من المدرب أوزيبيو دي فرانشيسكو، وسط خيبة أمل كبيرة من اللاعب الذي أدرك أن ركلته الضائعة كانت نقطة التحول في اللقاء.

وفي المقابل، أشعل كاماردا مفارقة غريبة في الكالتشيو بركلته الضائعة، إذ ساهم في ربح فريقه ميلان مبلغ 100 ألف يورو، وهي القيمة التي كان سيدفعها نادي الروسونيري إلى إدارة ليتشي في حال تسجيله هدفاً خلال فترة إعارته هذا الموسم، بموجب بند خاص في عقده المبرم الصيف الماضي، وتنص الاتفاقية على إعارة اللاعب مع أحقية شراء مقابل ثلاثة ملايين يورو، مع حق إعادة شراء لميلان بقيمة تبلغ نحو أربعة ملايين يورو، ما يعكس حرص النادي على متابعة تطوره عن قرب.

كما تتضمن الاتفاقية حوافز مالية مرتبطة بتطور اللاعب، إذ يحصل ليتشي على 75 ألف يورو عن كل مشاركة و100 ألف يورو عن كل هدف يسجله كاماردا، في دليل واضح على إيمان إدارة ميلان بموهبة اللاعب الشاب ورغبتها في منحه أفضل بيئة للنمو قبل استعادته في الموسم المقبل، مع العلم أن اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً، سبق أن سجل هدفه الأول بقميص ليتشي أمام بولونيا في الأسبوع السادس من الدوري الإيطالي.

ولكن ضياع الركلة الأخيرة جعل إدارة ميلان تتفادى دفع تلك المكافأة، ليحقق النادي مكسباً مالياً بطعم الخسارة، وذلك بعد أن استفاد نابولي من الموقف بالفوز والخروج بالنقاط الثلاث، ولترفع تشكيلة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي رصيدها إلى 21 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، بفارق ثلاث نقاط عن روما الوصيف وأربع نقاط عن ميلان الثالث الذي سيواجه أتلانتا لاحقاً في الجولة نفسها.