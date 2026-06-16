ميلان يراهن على أموريم.. ثورة التكتيك لاستعادة المجد الأوروبي

- أعلن نادي إي سي ميلان تعيين البرتغالي روبن أموريم مدرباً للفريق الأول بعد إقالة ماسيميليانو أليغري، حيث يسعى النادي لاستعادة مكانته في دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الخامس في الدوري الإيطالي. - أموريم، الذي قاد سبورتينغ لشبونة لتحقيق نجاحات كبيرة، يعبر عن فخره وحماسه لتدريب ميلان، مشيراً إلى تاريخ النادي العريق وقاعدته الجماهيرية الواسعة. - يتميز أموريم بنهج تكتيكي عصري يركز على تطوير اللاعبين الشباب، وقد شغل مؤخراً منصب مدرب مانشستر يونايتد قبل انضمامه إلى ميلان.

أعلن نادي إي سي ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، تعيين البرتغالي روبن أموريم مدرباً للفريق الأول. وجاء قرار التعاقد مع المدرب البالغ من العمر 41 عاماً، بعد إقالة ماسيميليانو أليغري في نهاية موسم 2025-2026، عندما احتل الفريق المركز الخامس في الدوري الإيطالي، ليغيب عن دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي.

وقال أموريم في بيان نشره النادي على موقعه الرسمي: "هناك طموحات ترافق المرء طوال مسيرته، وتدريب إي سي ميلان كان دائماً أحدها. أعرف تماماً ما يمثله هذا النادي: تاريخ عريق، ومكانة مرموقة، وقاعدة جماهيرية استثنائية حول العالم. إنه تحدٍّ أقبله بفخر وحماس، مدركاً تماماً ما تُمثله هذه الألوان. أتوق لبدء العمل وعيش الشغف الذي يُحرك إي سي ميلان يومياً".

كرة عالمية منتخب النمسا يوقف مساعي ميلان للتعاقد مع رانغنيك

وبعد تجارب تدريبية مبكرة في كاسا بيا وبراغا، عُيّن أموريم مدرباً لنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي في مارس/أذار 2020، مُدشّناً بذلك حقبة تميّزت بهوية لعب قوية، وابتكار، وتطوير اللاعبين. وقد تُوّجت هذه الفترة بنجاحات ملموسة، شملت لقبين في الدوري البرتغالي، وكأسين للدوري، وكأس سوبر. وكان آخر منصب شغله قبل انضمامه إلى ميلان هو تدريب مانشستر يونايتد الإنكليزي. وطوال مسيرته، طوّر أموريم نهجاً تكتيكياً عصرياً، يتميّز بملامح واضحة للاعبين وتصميم تنظيمي قوي، يُسهم في تطوير اللاعبين الشباب واستغلال كامل إمكاناتهم.