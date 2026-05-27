ميلان يدرس سيرة 4 مدربين في الميركاتو بعد مغادرة أليغري

- بدأ نادي ميلان الإيطالي البحث عن مدرب جديد لموسم 2026-2027 بعد مغادرة ماسيمليانو أليغري، مع وجود أربعة خيارات محتملة يقودها المستشار الرياضي زلاتان إبراهيموفيتش. - الخيارات تشمل الإسباني تشافي هيرنانديز، الذي حقق نجاحات مع برشلونة، وأندوني إيرايولا الذي قاد بورنموث للتأهل للدوري الأوروبي، والنمساوي أوليفر غلاسنر المعروف بخبرته في البريمييرليغ. - الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي سيقود منتخب أميركا في كأس العالم 2026، يُعتبر خياراً محتملاً بعد انتهاء مهمته مع المنتخب.

بدأ ميلان الإيطالي في البحث عن مدربه الجديد الذي سيقوده في موسم 2026-2027، بعد إعلان مغادرة ماسيمليانو أليغري، ويملك المستشار الرياضي زلاتان إبراهيموفيتش أربعة خيارات ممكنة في ميركاتو الصيف من أجل حسم هوية المدرب الجديد.

ونشر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أمس الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول الخيارات المحتملة التي يملكها نادي ميلان لاختيار المدرب الجديد خلفاً لأليغري، خصوصاً أن خيار المدرب الإسباني بيب غوارديولا يبدو صعباً؛ وذلك لأن مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي يريد الحصول على فترة من الراحة بعد سنوات من العمل والضغط الكبير.

ويملك نادي ميلان أربعة خيارات لمنصب المدرب حالياً، وأبرزهم المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، الاسم المطروح بقوة على طاولة نادي الروسونيري، خصوصاً بعد الفترة المميزة التي قضاها مع نادي برشلونة الإسباني وحقق معه لقبي الدوري والسوبر في إسبانيا عام 2023، ويملك شخصية قيادية ممكن أن تجعله قادراً على قيادة نادي ميلان وإعادته إلى الواجهة من جديد للمنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية.

أما الاسم الثاني فهو المدرب الإسباني أندوني إيرايولا، الذي قاد في وقت سابق نادي رايو فاييكانو ثم انتقل إلى نادي بورنموث الإنكليزي وجعله واحداً من الأندية المميزة في منافسات البريمييرليغ، وساهم في تأهله إلى بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، وممكن للمدرب صاحب الـ43 سنة أن يكون خياراً قوياً لإدارة نادي الروسونيري هذا الصيف.

كذلك يبرز خيار المدرب النمساوي أوليفر غلاسنر، الذي أحدث ثورة في نادي كريستال بالاس سابقاً، وغادر قبل أشهر، ويُعد شخصية تدريبية جيدة لقيادة فريق بحجم ميلان الإيطالي، خصوصاً مع الخبرة الكبيرة التي يملكها في عالم التدريب ولا سيما المنافسة القوية في بطولة البريمييرليغ، وممكن أن يكون مدرباً ناجحاً في منافسات الكالتشيو.

في المقابل، فإن الاسم الأخير في قائمة المرشحين لتدريب نادي ميلان هو المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي سيقود منتخب أميركا في بطولة كأس العالم 2026، ومن الممكن أن يُنهي مشواره مع المنتخب بعد اختتام المونديال، وعليه فإن أي عرض من الروسونيري قد يكون مغرياً للمدرب الأرجنتيني الذي يملك مسيرة تدريبية كبيرة في عالم كرة القدم.