ميلان يدخل منافسة ضمّ نجم بايرن ميونخ في الصيف

- نادي ميلان الإيطالي يسعى للتعاقد مع ليون غوريتسكا، الذي قرر الرحيل عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم، مستفيداً من كونه لاعباً حراً دون رسوم انتقال، ويهدف النادي لتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين مثل لوكا مودريتش وأدريان رابيو. - غوريتسكا، الذي خاض 27 مباراة مع بايرن هذا الموسم، يُعتبر من أبرز لاعبي الوسط في ألمانيا، بفضل قوته البدنية وقدرته على اللعب في أدوار متعددة، ويبحث عن تجربة جديدة بعيداً عن البونديسليغا. - أتلتيكو مدريد وأرسنال أبديا اهتماماً سابقاً باللاعب، بينما يسعى ميلان لإقناعه بمشروعه الرياضي للعودة بقوة إلى المنافسات الأوروبية والتتويج بدوري أبطال أوروبا.

دخل نادي ميلان الإيطالي سباق التعاقد مع لاعب الوسط الألماني ليون غوريتسكا (31 عاماً)، الذي حسم موقفه بالرحيل عن بايرن ميونخ الألماني مع نهاية الموسم الجاري، بعدما توصّل الطرفان إلى اتفاقٍ ودي يقضي بعدم تجديد العقد، في ظلّ رغبته في خوض تجربة جديدة في مسيرته بعيداً عن البونديسليغا.

وبحسب تقارير صحافية لوسائل إعلام إيطالية اليوم السبت، بينها موقع كالتشيو ميركاتو، بدأ النادي اللومباردي اتصالاته الأولية مع ممثلي اللاعب، في محاولة لجسّ نبضه تمهيداً لتقديم عرض رسمي خلال الفترة المقبلة تحديداً مع انطلاق فترة الميركاتو الصيفي في الأول من يونيو/ حزيران المقبل، مستفيداً من كونه سيكون لاعباً حراً من دون أي رسوم انتقال، وربما يجاور هناك العديد من اللاعبين المميزين على غرار الكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي أدريان رابيو.

وخاض غوريتسكا هذا الموسم 27 مباراة بقميص بايرن ميونخ، سجل خلالها هدفاً واحداً، وفضّل الاستمرار مع الفريق حتى نهاية عقده احتراماً لالتزامه مع النادي البافاري بحسب ما ذكر موقع فيتشاخيس الإسباني، لكنه في الوقت عينه بدأ يفكر في خطوته المقبلة، مع العلم أنّه يُعتبر من أبرز لاعبي خط الوسط في ألمانيا خلال السنوات الماضية، إذ يمتاز بقوته البدنية، وقدرته على اللعب في أكثر من دور في المحور، إضافة إلى قدراته في الألعاب الهوائية ومساهمته في بناء اللعب من الخلف.

وكان أتلتيكو مدريد قد أبدى اهتماماً بضمّ اللاعب في وقت سابق، قبل أن يقتحم أرسنال سباق التعاقد معه، فيما يسعى ميلان حالياً لإقناعه بمشروعه الرياضي، في ظل سعي "الروسونيري" للعودة إلى المنافسات الأوروبية بقوة ومحاولة التتويج مجدداً بلقب دوري أبطال أوروبا بعد سنواتٍ من الغياب، إذ كان آخر إنجازٍ له في المسابقة عام 2007 تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.