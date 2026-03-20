- نادي ميلان يسعى لتعزيز صفوفه بعقد مع ليون غوريتسكا بقيمة خمسة ملايين يورو سنوياً حتى 2029، مع اهتمام يوفنتوس أيضاً باللاعب، مما يشعل المنافسة بين الناديين. - ميلان يخطط للعودة إلى دوري أبطال أوروبا في موسم 2026-2027، ويحتل المركز الثاني محلياً، مع تطلعه لتدعيم خطه الأمامي بمهاجم صريح تحت قيادة المدرب ماسيمليانو أليغري. - ماريو غيلا، لاعب لاتسيو، هو الهدف الدفاعي الرئيسي لميلان، مع احتمالية انتقاله مقابل 20-25 مليون يورو، مستفيداً من علاقات المدير الرياضي إيغلي تاري.

ذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أمس الخميس، أن نادي ميلان مستعد لتقديم عقد بقيمة خمسة ملايين يورو سنوياً للاعب الألماني ليون غوريتسكا حتى عام 2029، مع اقتراب نهاية رحلته مع نادي بايرن ميونخ، بينما يُعد ماريو غيلا، لاعب لاتسيو، الهدف الدفاعي الأول للروسونيري هذا الصيف.

ويستعد ميلان لتعزيز صفوفه لموسم 2026-2027، حيث من المرجح أن يعود إلى دوري أبطال أوروبا، خاصة أنه يحتل المركز الثاني في الترتيب المحلي، وينافس -رغم تضاؤل حظوظه نسبياً- غريمه التقليدي إنتر المتصدر على لقب "السكوديتو". كما يتطلع النادي لتدعيم خطه الأمامي بمهاجم صريح في الصيف، حيث يُعتبر ذلك أولوية بالنسبة للمدرب ماسيمليانو أليغري الذي يقود الفريق حالياً.

ووفقاً للمعلومات نفسها، فإن ميلان سيتعاقد مع لاعب واحد على الأقل في كل مركز، خاصة أن الاهتمام بغوريتسكا ليس وليد اللحظة، بل دخل دائرة الاهتمامات منذ فترة طويلة. في حين يبدي يوفنتوس اهتماماً هو الآخر باللاعب، حيث بدأ بالفعل محادثات أولية مع وكيل أعماله، لكن الروسونيري يأمل بالتفوق على "البيانكونيري" في هذا السباق من خلال عرضه المالي.

من جانبه، يُعتبر غيلا، لاعب لاتسيو، الهدف الرئيسي لميلان في خط الدفاع، خاصة أن عقده ينتهي في عام 2027. وفي ظل عدم رغبة اللاعب السابق في أكاديمية ريال مدريد في التجديد والبقاء مع "البيانكوسيليستي"، فمن الممكن أن يرحل في الصيف مقابل ما بين 20 و25 مليون يورو. ويعول النادي اللومباردي في هذه الصفقة على المدير الرياضي الحالي للفريق إيغلي تاري، الذي يتمتع بعلاقة ممتازة مع وكلاء اللاعب، حيث كان هو السبب في جلبه إلى "النسور" عام 2022 حين كان مديراً هناك.