ميلان يخطط لصفقة تبادلية مع برشلونة من أجل ليفاندوفسكي

11 ديسمبر 2025
جماهير ميلان في ملعب سان سيرو، 2 نوفمبر 2025 (ماتيا أوزبوت/Getty)
يصرّ نادي ميلان الإيطالي على التعاقد مع المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، الذي أصبح مهدداً بفقدان مكانه الأساسي في تشكيلة فريق برشلونة الإسباني، خصوصاً مع تألق بديله فيران توريس، الذي لعب أساسياً في آخر مباريات "الليغا"، مُحرزاً "هاتريك" في مرمى ريال بيتيس، كذلك فإن مستوى المهاجم البولندي في تراجع نسبي، قياساً بالمواسم الماضية، مع تكرار الإصابات التي طاولته وتحدّ من فرصه في اللعب.

وأكد موقع توب ميركاتو الفرنسي، أمس الأربعاء، أن ميلان يُخطط لعرض صفقة تبادلية على النادي الكتالوني، تقضي بانضمام الفرنسي كريستوفر نكونكو إلى برشلونة، مقابل انتقال ليفاندوفسكي إلى "الروسونيري"، وهي صفقة يعتقد الفريق الإيطالي أنها ستخدم الفريقين، ذلك أن ميلان يعاني بسبب فقدان المهاجم الهدّاف، كذلك فإن أرقام نكونكو القادم من تشلسي الإنكليزي في "الميركاتو" الصيفي الماضي كانت سلبية، حتى الآن، ولهذا فإن الفريق يسعى بقوة للفوز بخدمات هدّاف يُساعده في المنافسة على التتويج بـ"الكالتشيو"، بما أن الفريق لا يُشارك في المسابقات الأوروبية وودّع كأس إيطاليا منذ أيام.

ومنح ميلان الفرصة للاعبين تقدموا في السن، وكسبوا التحدي، خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً صفقة لاعب الوسط الكرواتي، لوكا مودريتش، الذي يقدم مستويات مميزة مع الفريق، وفرض نفسه أساسياً في صفوف "الروسونيري" منذ بداية الموسم، وهو لاعب مؤثر في خطط المدرب ماسيمو أليغري، ولهذا فإن ميلان لا يبدو متخوفاً من صفقة ليفاندوفسكي رغم تقدمه في السن، خصوصاً أن قدراته ستساعد الفريق كثيراً، الذي يصنع الكثير من الفرص، ولكن معدلات التهديف ضعيفة، قياساً بالمجهود الذي يقوم به في كل مباراة.

