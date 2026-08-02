ميلان يخطط لتخليد اسم باريزي من خلال ملعب سان سيرو

- توفي فرانكو باريزي، أسطورة دفاع ميلان، عن عمر 66 عامًا، مما أثار دعوات لتكريم إرثه بإعادة تسمية جزء من ملعب سان سيرو أو مركز التدريب باسمه. - نادي ميلان يدرس خططًا متعددة لتكريم باريزي، بما في ذلك تسمية جزء من الملعب باسمه، وسط توقعات بعدم اعتراض إنتر ميلان على الفكرة. - باريزي، الذي بدأ مسيرته مع ميلان في سن 17، حقق العديد من الألقاب، منها الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم 1982.

خيّم الحزن على إيطاليا خلال الأيام الماضية بعد وفاة أسطورة دفاع ميلان السابق فرانكو باريزي، الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 66 عاماً، وسط تزايد الدعوات لإدارة نادي ميلان إلى إعادة تسمية جزء من ملعب سان سيرو أو ملعب التدريب تكريماً لقائدهم السابق، الذي استطاع لسنواتٍ أن يحقق هناك إنجازات كبيرة وتاريخية.

وبحسب صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، لدى ميلان عدة خطط لتكريم الأسطورة باريزي، وما زال يناقش خيارات أخرى لتوديع رمز الروسونيري بالشكل اللائق، لكن وفقاً للمصدر عينه لا تزال إدارة النادي اللومباردي تدرس تسمية جزء من الملعب باسمه، لكنه لم يُستبعد نهائياً.

وفي حال الموافقة على هذه الخطط، لن تكون هناك إجراءات بيروقراطية معقدة، ومن غير المتوقع أن يعترض إنتر ميلان، صاحب الملعب المشترك، على الفكرة، كما طُرحت اقتراحات بأن يُعيد الروسونيري تسمية مركز تدريبه في فيسمارا باسم باريزي، هناك حيث قضى اللاعب التاريخي للفريق سنوات طويلة لاعباً ثم من خلال عمله مع فئة الشباب.

وبدأ فرانكو باريزي مسيرته الاحترافية مع نادي ميلان، حيث أمضى عشرين عاماً كاملة في صفوفه، وشارك لأول مرة في الدوري الإيطالي (سيري أ) وهو في السابعة عشرة من عمره خلال موسم 1977-1978، تحديداً في 23 إبريل/ نيسان 1978، وهو الذي كان قد رُفض في البداية من قبل فريق شباب إنتر ميلان، الذي اختار شقيقه جوزيبي، ولذلك تعاقد فريق شباب ميلان مع فرانكو باريزي، وسرعان ما أصبح الشقيقان قائدين لفريقيهما، وأصبحت صورتهما وهما يتبادلان الرايات رمزاً مميزاً لديربي ميلانو (ديربي ديلا مادونينا) طوال فترة الثمانينيات.

وحصد باريزي خلال مسيرته العديد من الألقاب مع نادي ميلان، إذ فاز بالدوري الإيطالي في ست مناسبات، إضافة للقب الدرجة الثانية مرتين بعد هبوط الروسونيري، إلى جانب السوبر المحلي أربع مرات، ودوري أبطال أوروبا أعوام 1989 و1990 و1994، والسوبر الأوروبي والإنتركونتينونتال في مناسبتين، إلى جانب تحقيقه لقب كأس العالم 1982، واحتلاله الوصافة في 1994 والمرتبة الثالثة في 1990.