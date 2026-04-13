ميلان يحسم موقف لياو ويراجع طلباته المالية

- نادي ميلان الإيطالي قرر عدم استمرار اللاعب البرتغالي رافايال لياو مع الفريق، حيث لم تعد الإدارة ترغب في بقائه وستراجع طلباتها المالية، خاصة بعد مغادرته ملعب سان سيرو تحت صيحات الاستهجان من الجماهير. - علاقة لياو مع جماهير ميلان متوترة بسبب تراجع مستواه وصراعاته مع المدرب ماسيمو أليغري وزملائه، مما أدى إلى عدم حماس الجماهير لبقائه، خاصة بعد الهزيمة القاسية أمام أودينيزي. - ميلان مستعد لقبول عرض بين 80 و100 مليون يورو لبيع لياو، مع توقعات بأن الدوري الإنجليزي سيكون وجهته المقبلة، بعد تراجع أرقامه وغيابه عن منتخب البرتغال.

حسم نادي ميلان الإيطالي، موقفه من استمرار لاعبه البرتغالي، رافايال لياو مع الفريق في الموسم المقبل. ولم تعد إدارة "روسونيري" راغبة في بقاء النجم البرتغالي مع الفريق، كما أنها ستراجع طلباتها المالية، بحكم أنه من شبه المستحيل أن يُقدم فريق عرضاً بقيمة البند التسريحي في عقده وهو 175 مليون يورو.

وأكدت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، الأحد، أنه بعد مغادرة لياو ملعب سان سيرو يوم السبت تحت وابل من صيحات الاستهجان من جماهير فريقه، فإن رحيله بات وشيكاً. وتلقى ميلان صدمة قوية بهزيمة قاسية أمام أودينيزي بنتيجة (3ـ0)، أبعدت الفريق عن حسابات التتويج وأصبحت مشاركته في دوري الأبطال غير مؤكدة. وتشهد علاقة البرتغالي بالجماهير توتراً منذ فترة طويلة بسبب عدم انتظام مستواه ودخوله في صراعات مختلفة مع مدربه ماسيمو أليغري، أو عدداً من رفاقه في الفريق. وأمام تواضع مستواه، فإن الجماهير لم تعد بدورها متحمسة لبقاء اللاعب مع النادي.

وحسب الصحيفة الإيطالية، فإن ميلان سيقبل عرضاً بين 80 و100 مليون يورو. وتُدرك إدارة النادي أنه من شبه المستحيل العثور على عرض بقيمة مالية أفضل، بعد تراجع أرقام لياو في مختلف المسابقات، وغيابه عن منتخب البرتغال في المباريات الأخيرة. ورغم أن لاعب ليل الفرنسي سابقاً، يُعتبر النجم الأول في الفريق، إلا أن مستواه لا يعكس الراتب الذي يحصل عليه بما أنه اللاعب الأعلى راتباً في الفريق. ويبدو الدوري الإنكليزي الوجهة الأقرب، بما أنه كان قريباً من الانضمام إلى نادي تشلسي في فترة سابقة.