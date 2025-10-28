ميلان يحدد أهدافه للميركاتو الشتوي لدعم مشروع أليغري

28 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 09:42 (توقيت القدس)
أليغري على ملعب سان سيرو في 24 أكتوبر 2025 (أليسيو مورغيس/Getty)
أليغري على ملعب سان سيرو، 24 أكتوبر 2025 (أليسيو مورغيس/Getty)
- يستعد نادي ميلان لدخول سوق الانتقالات الشتوي بقوة لدعم المدرب ماسيميليانو أليغري، بهدف إعادة بناء مشروع تنافسي يعيد هيبة الفريق محلياً وقارياً.
- تخطط إدارة ميلان لإبرام صفقتين رئيسيتين في يناير لتعزيز الدفاع والهجوم، مع التركيز على التعاقد مع قلب دفاع ذو خبرة أوروبية ومهاجم قناص لتعزيز القوة الهجومية بجانب مودريتش ولياو.
- تسعى إدارة ميلان لاستغلال التنافسية في الدوري الإيطالي هذا الموسم لتحقيق مفاجأة والعودة إلى صدارة الكالتشيو.

يستعد نادي ميلان الإيطالي للدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوي المقبل ضمن خطة الإدارة لدعم المدرب ماسيميليانو أليغري (57 عاماً)، الذي عاد إلى قيادة الفريق بهدف إعادة بناء مشروعٍ تنافسي يعيد هيبة "الروسونيري" محلياً وقارياً. ووفقاً لما كشفه موقع فيتشاخيس الإسباني أمس الاثنين، فإن إدارة ميلان تخطط لإبرام صفقتين رئيسيتين في يناير/كانون الثاني المقبل، بهدف تدعيم خط الدفاع والهجوم على حدٍّ سواء، وذلك في إطار استراتيجية واضحة تضعها إدارة النادي بالتعاون مع أليغري، الذي يرغب في بناء فريق أكثر توازناً وصلابة في النصف الثاني من الموسم، والمنافسة على مقدمة الترتيب.

وبحسب الموقع ذاته، فإن التعاقد مع قلب دفاعٍ جديد يعد أولوية قصوى في ميلان، بعد الإصابات المتكررة التي عانى منها الخط الخلفي، وتراجع أداء بعض العناصر البديلة، إذ يبحث النادي عن مدافعٍ يتمتع بخبرةٍ أوروبية وقدرةٍ على بناء اللعب من الخلف بما يتناسب مع أسلوب أليغري القائم على الانضباط التكتيكي والتحولات السريعة. ومن المنتظر أن يتحرك المدير الرياضي خلال الأسابيع المقبلة لإغلاق الاتفاق مع أحد الأسماء المرشحة من الدوريات الفرنسية والألمانية.

أما ثاني أهداف ميلان في سوق الانتقالات، فيتمثل في التعاقد مع مهاجمٍ جديد يمنح الفريق تنوعاً هجومياً أكبر، خصوصاً في ظل امتلاكه صانع ألعاب بمستوى عالمي هو الكرواتي لوكا مودريتش، إذ يسعى النادي الإيطالي إلى ضم مهاجم قناص قادر على تشكيل ثلاثي هجومي مرعب إلى جانب مودريتش والنجم رافائيل لياو، من أجل تعزيز القوة الهجومية لـ"الروسونيري".

بيتكوفيتش يراقب عن كثب عودة بن ناصر القوية (العربي الجديد/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

بن ناصر يعود للواجهة.. بين تصريحات أسطورة ميلان وموقف بيتكوفيتش

وترغب إدارة ميلان في استغلال التنافسية الكبيرة التي يشهدها الدوري الإيطالي هذا الموسم والتقارب الواضح بين الأندية في المستويات والنقاط، الأمر الذي قد يمنح الفريق فرصةً حقيقية لخلق المفاجأة والعودة إلى صدارة الكالتشيو.

