22 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 22:42 (توقيت القدس)
لاعبو ميلان في ملعب سان سيرو في 22 فبراير 2026 (كلاوديو فيلا/Getty)
لاعبو ميلان في ملعب سان سيرو، 22 فبراير 2026 (كلاوديو فيلا/Getty)
- تعرض نادي ميلان لهزيمة مؤلمة أمام بارما بنتيجة (0-1) في ملعب سان سيرو، مما يبعده 10 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، ويقلل من فرصه في التتويج بلقب الدوري الإيطالي، مما يجبره على التركيز على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

- توقفت سلسلة ميلان الخالية من الهزائم بعد خسارته أمام بارما، حيث شهدت نتائجه تراجعاً في المباريات الأخيرة رغم نشاطه في الميركاتو الشتوي، مما أثر على مستواه الفني.

- شهدت المباراة إصابة خطيرة للاعب الوسط الإنكليزي لوفتيس شسك بعد تدخل قوي من حارس بارما، مما استدعى نقله إلى المستشفى للفحوصات الطبية.

تلقى نادي ميلان الإيطالي، صدمة قوية بعد خسارته أمام بارما، على ملعبه سان سيرو بنتيجة (0ـ1)، مساء الأحد، في منافسات الأسبوع 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وهي هزيمة تُبعده 10 نقاط عن إنتر ميلان متصدر الترتيب، ما يجعل منطقياً حظوظه في التتويج بلقب "الكالتشيو" ضعيفة جداً، وهو ما يفرض عليه تحويل تركيزه نحو هدف أكثر واقعية يتمثل في ضمان مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد غيابه عن المشاركة في النسخة الحالية.

وتوقفت بسقوطه أمام بارما سلسلة ميلان الخالية من الهزائم في الدوري، إذ لم يتعرض الفريق للخسارة منذ الجولة الأولى حين سقط على ميدانه أمام كريمونيزي بنتيجة (1ـ2)، ورغم فترة انتعاش قادته لاعتلاء الصدارة في بعض المراحل، فإن نتائجه شهدت تراجعاً في المباريات الأخيرة بما أن الفريق فقد نقاطاً بدت في المتناول وآخرها تعادله على ميدانه منذ أيام قليلة أمام كومو (1ـ1)، ورغم أنه كان نشيطا في الميركاتو الشتوي، إلا أن الفريق لم ينجح في تحسين نتائجه كما أن مستواه الفني لم يكن مقنعاً في معظم المباريات الأخيرة.

وشهدت المباراة حادثة مقلقة في الدقائق الأولى، بعد إصابة لاعب الوسط الإنكليزي لوفتيس شسك، إثر تدخل قوي من حارس بارما إدواردو كورفي، وأفادت قناة "سكاي سبورتس" الإيطالية، بأن الإصابة بدت خطيرة نسبياً إذ تعرض اللاعب لنزيف استدعى خروجه محمولا على نقالة، قبل نقله إلى المستشفى للخضوع لفحوصات ومراقبة طبية دقيقة.

