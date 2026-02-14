ميلان يتقدّم في ملف حسم تجديد عقود لاعبيه ويقترب من نجم يوفنتوس

- نادي ميلان يعمل على تمديد عقود لاعبيه الرئيسيين، حيث يقترب من تجديد عقد فيكايو توموري بعد نجاحه في تمديد عقد مايك مانيان حتى 2031، ويستعد لمناقشة عقد جديد مع كريستيان بوليسيتش الذي ينتهي في 2027. - ميلان يخطط لتعزيز صفوفه بضم ويستون ماكيني من يوفنتوس مجاناً بنهاية الموسم، مستفيداً من أدائه المميز تحت قيادة لوتشانو سباليتي، حيث سجل سبعة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة. - النادي اللومباردي نجح في تأمين بقاء دافيدي بارتيساغي حتى 2030، ويعمل على تعزيز استقراره المالي والفني بزيادة رواتب اللاعبين المؤثرين في الفريق.

أفادت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت، أمس الجمعة، بأن نادي ميلان الإيطالي يقترب من حسم ملف جديد يتعلق بتمديد عقود لاعبيه، إذ من المتوقع أن يكون الإنكليزي فيكايو توموري الاسم التالي الذي يمدد رحلته مع الفريق اللومباردي لمواسم مقبلة بعدما سبق أن وصلت قصة الحارس الفرنسي المميز مايك مانيان إلى خواتيم سعيدة، على أن يحسم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش مستقبله في سان سيرو مع نهاية الموسم الحالي بعدما انضمّ إلى الروسونيري في الميركاتو الصيفي الماضي قادماً من ريال مدريد الإسباني.

ويعمل ميلان حالياً على تحصين صفوفه عبر إطالة أمد استمرار ركائزه الأساسية، بعدما نجح في إقناع مانيان بتوقيع عقدٍ يمتد حتى عام 2031، في حين أنّ عقد توموري ينتهي في يونيو/ حزيران 2027، لكن الأمور في هذا الملف وفقاً للمصدر عينه تبدو سهلة نسبياً، في ظلّ رغبة لاعب تشلسي السابق وإدارة الفريق الإيطالي في حسم الملف سريعاً وتأكيد بقائه لسنوات مقبلة، وهو الأمر عينه الذي ينطبق على مواطنه متوسط الميدان، روبن لوفتوس تشيك، بعدما أكد له المدرب ماسيمليانو أليغري أهميته في التشكيلة، نظراً لقوته البدنية وأدواره المهمة في خط الوسط.

وكان ميلان قد عمل خلال الفترة الماضية على حسم ملف الإيطالي الشاب دافيدي بارتيساغي (20 عاماً)، الذي تأكد بقاؤه حتى عام 2030 بعد الاتفاق الذي جرى في شهر مايو/ أيار الماضي، ليتطوّر بشكلٍ ملحوظ منذ ذلك الحين، حيث أصبح عنصراً أساسياً تحت قيادة أليغري، ما سيمنحه زيادة في راتبه خلال الأشهر المقبلة، وفقاً للصحيفة.

في الوقت عينه ينتهي عقد الأميركي كريستيان بوليسيتش في يونيو/ حزيران 2027. ومع امتلاك ميلان خيار التمديد حتى عام 2028، من المنتظر أن يجتمع مجلس الإدارة مع جناح تشلسي السابق لمناقشة عقد جديد يتضمن زيادة في الراتب، خصوصاً أنّه واحد من أكثر اللاعبين المؤثرين في التشكيلة الحالية من ناحية التسجيل وصناعة الأهداف، رغم أن مصادر إيطالية بحسب موقع فوتبول إيطاليا أبدت اهتمامها بقائد المنتخب الأميركي، على غرار أرسنال وليفربول.

وفي سياقٍ متصل أفادت تقارير بأن ميلان بدأ محادثات أولية مع وكلاء الأميركي ويستون ماكيني متوسط ميدان نادي يوفنتوس للانتقال إلى صفوفه مجاناً بنهاية الموسم الحالي، بحسب ما ذكر موقع كالتشيو ميركاتو، رغم محاولات فريق السيدة العجوز للجلوس معه إلى طاولة المفاوضات لتمديد عقده.

ويتقاضى ماكيني 2.5 مليون يورو سنوياً، بينما يطمح يوفنتوس إلى رفع راتبه إلى 4 ملايين يورو بعد أدائه المميز تحت قيادة المدرب الإيطالي لوتشانو سباليتي، حيث سجل منذ وصول مدرب الأتزوري السابق سبعة أهداف وقدّم أربع تمريرات حاسمة في 22 مباراة بمختلف المسابقات، الأمر الذي دفع ميلان إلى التحرّك ودراسة الموقف الحالي، خصوصاً أنّ صاحب الـ27 عاماً لن يكلّف خزينة الروسونيري أي مبلغ باستثناء الراتب المتوقع تقديمه، وهو من دون شك سيُشكل إضافة إلى تشكيلة أليغري في ظل وجود بوليسيتش في سان سيرو، مع العلم أن إنتر ميلانو وروما يتابعان الملف من كثب أيضاً.