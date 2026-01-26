ميلان يتطلع لتعزيز تشكيلته قبل إغلاق الميركاتو لمنافسة إنتر

- يسعى نادي ميلان لتعزيز تشكيلته في الانتقالات الشتوية لدعم المدرب ماسمليانو أليغري في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي والتأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الثاني خلف إنتر. - يركز ميلان على تحسين الأداء على الأطراف بضم جناح جديد، ويستهدف تعزيز الدفاع بضم البرازيلي موريلو سانتياغو أو الإسباني ماريو جيلا، مع تكلفة محتملة تصل إلى 20 مليون يورو. - ضم ميلان المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ من ويستهام لتعزيز الهجوم، مستفيداً من خبرته في الدوري الألماني.

يتطلع نادي ميلان الإيطالي للتحرّك في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية لدعم التشكيلة الحالية التي يقودها المدرب المخضرم ماسمليانو أليغري، من أجل محاولة متابعة المنافسة على لقب الدوري المحلي، إذ يحتل الفريق اللومباردي حالياً وصافة الترتيب برصيد 47 نقطة خلف المتصدر جاره إنتر بـ52 نقطة، وكذلك بهدف تأمين التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويسعى نادي ميلان خلال الفترة الحالية إلى تعزيز صفوفه على نحوٍ أفضل وإعطاء تشكيلة أليغري المزيد من الدفع لتحقيق الطموحات المنشودة، إذ أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أنّ الإدارة تسعى خلف ضمّ جناح جديد. ويرى المدير الفني السابق ليوفنتوس أنّ تحسين جودة الأداء على الأطراف ضروري من أجل المنافسة على اللقب، وقد طلب بالفعل التعاقد مع اسمٍ في هذ المركز الحساس، لكن من دون تحديد هويته حتى اللحظة.

في الوقت عينه ذكر المصدر عينه أنّ ميلان يضع عينه على تعزيز خط الدفاع، إذ يراقب حالياً لاعب نوتنغهام فورست الإنكليزي، البرازيلي موريلو سانتياغو كوستا دوس سانتوس (22 عاماً)، أو الإسباني ماريو جيلا من نادي لاتسيو الإيطالي، الذي ستصل تكلفته إلى 20 مليون يورو، مع العلم أنّ نادي ريال مدريد يمتلك 50% من أسهمه، ما يعني أن الفريق الملكي سيحصل على عشرة ملايين يورو.

وكان الروسونيري قد ضمّ خلال الميركاتو الشتوي المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ (32 عاماً)، بعقد إعارة من ويستهام يونايتد الإنكليزي، لتعزيز خط المقدمة، وهو الذي يمتلك خبرة كبيرة وقدرة على تقديم الإضافة لتشكيلة أليغري بفضل تجربته في ألمانيا مع عدّة فرق أبرزها فيردر بريم، وبوروسيا دورتموند الذي سجله له 12 هدفاً في 29 مباراة، قبل رحيله إلى ويستهام في عام 2024.

ويعد نادي إيه سي ميلان الذي تأسس عام 1899 من أنجح الأندية في إيطاليا وأوروبا وأشهرها عالمياً، بعدما فاز بلقب الدوري الإيطالي 19 مرة، وحصد لقب دوري أبطال أوروبا سبع مرات آخرها عام 2007 على حساب ليفربول الإنكليزي، ليأتي في الوصافة خلف ريال مدريد الأكثر نجاحاً على الإطلاق (15).