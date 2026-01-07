ميلان يتحرّك لحسم مستقبل لياو خوفاً من الرحيل

- يضع نادي ميلان تجديد عقد نجمه رافائيل لياو كأولوية قصوى، وسط اهتمام متزايد من أندية أوروبية كبرى، لضمان استمراره ضمن المشروع الرياضي للفريق. - يسعى ميلان لتمديد عقد لياو حتى 2028، مدفوعاً برغبة في الحفاظ على ركائز الفريق الأساسية، خاصة مع تصدره قائمة المرشحين للفوز بالدوري الإيطالي. - يتابع بايرن ميونخ وأندية أخرى وضع لياو التعاقدي، مما يدفع ميلان للتحرك بحذر لضمان استقرار اللاعب وقطع الطريق أمام محاولات زعزعة استقراره.

يضع نادي ميلان الإيطالي ملف تجديد عقد نجمه الأول، البرتغالي رافائيل لياو (26 عاماً)، على رأس أولوياته، في ظل إدراكه الكامل حجم الاهتمام المتزايد باللاعب، خلال الفترة الأخيرة، من جانب أندية أوروبية عديدة.

وبدأت إدارة ميلان خطوات عملية تهدف إلى ضمان استمرار مهاجمها ضمن المشروع الرياضي، وفق ما نشره موقع فيجاخيس الإسباني، الثلاثاء، بعدما بات اسم لياو حاضراً بقوة في سوق الانتقالات، وحديث الصحافة الأوروبية. ويتحرّك ميلان في هذا الاتجاه مدفوعاً بقناعة راسخة بأن الحفاظ على ركائزه الأساسية يمثّل شرطاً ضرورياً لمواصلة المنافسة محلياً وقارياً، خصوصاً في موسم يظهر فيه الفريق ضمن دائرة المرشحين الأبرز للتتويج بلقب الدوري الإيطالي.

ويتصدّر اسم لياو قوائم المتابعة لدى عدد من أكبر الأندية الأوروبية، في ظل قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، وما يملكه من مؤهلات بدنية وفنية تجعله هدفاً مغرياً في سوق الانتقالات. ويُعد نادي بايرن ميونخ الألماني من بين أبرز المهتمين بخدماته، إلى جانب أندية أخرى تراقب وضعه التعاقدي عن كثب، تحسّباً لأي فرصة قد تلوح في الأفق، وهو ما يفسّر حالة الحذر، التي تتعامل بها إدارة "الروسونيري" مع هذا الملف الحساس.

وكشفت تقارير عديدة أن إدارة ميلان شرعت بالفعل في إجراءات التفاوض مع لياو، من أجل تمديد العقد الحالي، في خطوة تهدف إلى قطع الطريق أمام أي محاولات لزعزعة استقرار اللاعب. ووفقاً لما أورده الصحافي الإيطالي، دانييلي لونغو، فإن النادي يسعى إلى تمديد عقد النجم البرتغالي حتى 30 يونيو/ حزيران 2028، وهو ما يعكس رغبة واضحة من إدارة ميلان في ضمان بقاء ركائز الفريق الأساسية، والحفاظ على التوليفة الحالية، التي تنافس بقوة على إعادة النادي إلى أعلى هرم كرة القدم الإيطالية.