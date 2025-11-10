ميلان يتحرك بقوة لحسم صفقة خليفة مودريتش

- إدارة إي سي ميلان تخطط لتعزيز خط الوسط بعد اعتزال لوكا مودريتش، مستهدفة نيكولو زانيولو كبديل مثالي بفضل لياقته البدنية وقدرته على اللعب في مراكز متعددة. - ميلان يعتزم تقديم عرض يتراوح بين 10 و12 مليون يورو لضم زانيولو، مع استعداد أودينيزي للتفاوض، مما يضع ميلان في موقع متقدم لإتمام الصفقة. - زانيولو يرغب في البقاء بالدوري الإيطالي، وعلاقته الجيدة بلاعبي ميلان قد تسهّل اندماجه، مما يضيف عمقاً وخبرة للفريق ويتيح بناء مشروع مستقبلي.

يبدو أن إدارة نادي إي سي ميلان الإيطالي قد حددت بالفعل ملامح مشروعها المقبل في خط الوسط، مع دخول مرحلة ما بعد لوكا مودريتش (40 عاماً)، إلى دائرة التخطيط الفعلي. فالنادي اللومباردي وضع ضم لاعب وسط جديد ضمن أولوياته في "الميركاتو" الصيفي المقبل، ليكون القادر على سد الفراغ الذي سيتركه النجم الكرواتي عند اعتزاله.

وبحسب تقرير لموقع فيجاخيس الإسباني، أمس الأحد، فإن اللاعب الذي جذب اهتمام "الروسونيري" خلفاً للوكا مودريتش هو نيكولو زانيولو (26 عاماً)، بعد تجربة ناجحة مع أودينيزي في الدوري الإيطالي، استعاد بها مستواه وثقته وقدّم أداءً لافتاً أعاد إليه مكانته في المشهد الكروي الإيطالي. وترى إدارة ميلان أن صفات اللاعب، من حيث اللياقة البدنية القوية والقدرة على اللعب في أكثر من مركز والتوازن بين القوة التقنية والبدنية، تجعله الخيار المثالي لقيادة التحول في خط الوسط، خصوصاً مع اقتراب نهاية مسيرة مودريتش، الذي شكّل القلب النابض للفريق أخيراً.

ويعتزم النادي الإيطالي تقديم عرض تراوح قيمته بين عشرة ملايين و12 مليون يورو، فيما تبدو إدارة أودينيزي منفتحة على المفاوضات، بعدما خرج اللاعب من حسابات الطاقم الفني للموسم المقبل. وتضع هذه المعطيات ميلان في موقع متقدم لحسم الصفقة قبل دخول أندية أخرى على الخط.

من جانبه، أبدى اللاعب رغبته الواضحة في الاستمرار بالدوري الإيطالي، مؤكداً أن هدفه هو استعادة مكانته في "الكالتشيو"، بعد تجارب خارجية في تركيا لم تمنحه الاستقرار المطلوب. كما أن علاقته الجيدة بعدد من لاعبي ميلان قد تسهّل عملية اندماجه السريع داخل المجموعة. وسيمنح انضمام هذا اللاعب فريق ميلان عمقاً إضافياً في الوسط، ويضيف عنصراً يتمتع بالمرونة التكتيكية والخبرة المحلية، فضلاً عن عامل العمر، الذي يسمح ببناء مشروع مستقبلي دون ضغط فوري.