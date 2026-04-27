ميلان ويوفنتوس يفشلان في حسم تذكرة الأبطال ليلة إصابة مودريتش

حسم التعادل السلبي، قمة الأسبوع 34 من الدوري الإيطالي، بين ميلان ويوفنتوس في ملعب سان سيرو في ميلانو. وتراجع ميلان إلى المركز الثالث برصيد 67 نقطة، خلف إنتر المتصدر برصيد 79 نقطة ونابولي الوصيف برصيد 69 نقطة. أما يوفنتوس فحافظ على المركز الرابع برصيد 64 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن كومو وروما.

ولا تخدم النتيجة أياً من الفريقين، فميلان الذي خسر صراع الوصافة، لم يحسم رسمياً التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بما أن الفارق عن روما وكومو تقلص إلى 6 نقاط، بعد انتصار الفريقين. أما يوفنتوس فهو مهدد بشكل حقيقي من قبل الفريقين، وبالتالي وضع نفسه تحت ضغط قوي في المباريات المقبلة، في رحلة الحصول على المركزين الثالث والرابع للمشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

ميلان يخسر مودريتش

تقاسم الفريقان السيطرة خلال هذه المباراة، حيث كانت البداية ليوفنتوس الذي سجل هدفاً ألغاه الحكم لاحقاً، لأنه مسبوق بالتسلل، وصنع "روسونيري" من جانبهم فرصاً في الشوط الثاني أساساً، ورغم تحسّن المستوى الفني في الشوط الثاني، إلا أن التألق خلال هذه المباراة كان من جانب الحارسين، فقد تصديا للعديد من الكرات.

وخسر ميلان في نهاية اللقاء خدمات نجمه الأول، الكرواتي لوكا مودريتش، بعد إصابة تعرض لها في رأسه فرضت استبداله، وغادر لاعب ريال مدريد سابقا الملعب، تحت موجة قوية من التصفيق من جماهير فريقه التي استمتعت مجدداً بما يقدمه من عروض في مختلف المباريات، رغم تقلص مساهماته التهديفية في آخر المواجهات.