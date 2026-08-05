ميلان وإنتر يتعادلان في "الديربي الودي".. ولفتة خاصة لوداع باريزي

- انتهى ديربي "الغضب" بين ميلان وإنتر بالتعادل الإيجابي في مباراة ودية بأستراليا، ضمن تحضيرات الموسم 2026-2027، حيث سجل فيديريكو ديماركو لإنتر وتعادل كريستوفر نكونكو لميلان. - شهدت المباراة تكريماً للأسطورة فرانكو باريزي بدقيقة صمت وارتداء قميص يحمل الرقم 6، بعد وفاته مؤخراً، وغاب لاعبو ميلان عن جنازته بسبب ارتباطهم بالمباراة. - يستعد ميلان لمواجهات ودية ضد تشلسي ومانشستر يونايتد، بينما يواجه إنتر يوفنتوس قبل بدء الموسم، حيث يسعى النيراتزوري للدفاع عن لقبه.

انتهى ديربي "الغضب" كما يحلو لمشجعي ميلان وغريمه التقليدي إنتر تسميته بالتعادل الإيجابي، اليوم الأربعاء، وذلك في مباراة ودية أقيمت في أستراليا، ضمن جولة الفريقين التحضيرية للموسم الكروي 2026-2027، إذ يسعى النيراتزوري للدفاع عن لقبه بينما يتطلع الروسونيري إلى تعويض خيبة أمل بسبب ما حصل الموسم الماضي حين فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بالجولة الأخيرة.

وافتتح فيديريكو ديماركو باب التسجيل لمصلحة نادي إنتر ميلان في الدقيقة 52 من عمر المواجهة، بينما تعادل ميلان في الدقيقة 84 بهدفٍ للاعبه الفرنسي كريستوفر نكونكو من علامة الجزاء، لينتهي الديربي بالتعادل الإيجابي، وهو الذي شهد قبل انطلاقه الوقوف دقيقة صمت مع ارتداء قميص يحمل الرقم 6، تخليداً لذكرى أسطورة النادي اللومباردي، فرانك باريزي، الذي فارق الحياة قبل أيام، وأقيمت له جنازة مهيبة أمس في مدينة ميلانو، غاب عنها لاعبو الفريق بسبب ارتباطهم بالمواجهة والتحضير للموسم الجديد.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أهداف ميلان وإنتر في الموسم الكروي 2026-2027؟ ما هي نتائج المباريات الودية الأخرى المذكورة في النص؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

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ويخوض ميلان مواجهتين وديتين أمام فريقين إنكليزيين قبل بداية الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، حيث يلاقي تشلسي يوم السبت المُقبل، ثم يُواجه مانشستر يونايتد يوم 15 أغسطس/ آب الحالي، أما إنتر فيلعب ضد مواطنه يوفنتوس يوم السبت المُقبل أيضاً، في اختبار ودي أخير، قبل أن يستهل مشواره في حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة مونزا يوم 22 أغسطس/آب في الجولة الأولى.

وفي لقاءٍ آخر تفوّق يوفنتوس على تشلسي في هونغ كونغ بهدفٍ من دون مقابل، بفضل الوافد الجديد من كوسوفو، إيدون زيغروفا. ويواجه فريق السيدة العجوز لاحقاً كلّ من إنتر وباليرمو، في حين يلعب البلوز أمام ميلان ثم ضد جوهور دار التعظيم الماليزي تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.