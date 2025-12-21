ميلان وأزمات التجديد.. عقود منتهية وخسائر متكررة

- يقترب عقد الحارس الفرنسي مايك مانيان مع ميلان من نهايته في يونيو 2026، دون تجديد، مما يثير مخاوف من خسارته بصفقة انتقال حر كما حدث مع لاعبين سابقين مثل جيانلويجي دوناروما وهاكان تشالهان أوغلو. - يحظى مانيان باهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مثل تشلسي، بينما يسعى ميلان لإقناعه بتجديد عقده، وسط محاولات المدرب ماسيمليانو أليغري لإقناعه بالبقاء. - شهد ميلان رحيل لاعبين بارزين مثل فرانك كيسيه وثيو هيرنانديز، مما يعكس تحديات النادي في الحفاظ على نجومه وتجنب خسارتهم دون مقابل.

يقترب عقد الحارس الفرنسي المميز، مايك مانيان، مع نادي ميلان من نهايته، في يونيو/ حزيران 2026، دون الوصول إلى نتيجة في المفاوضات مع إدارة "الروسونيري" لتجديد الارتباط، ما دفع صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية في أكثر من مناسبة، إلى التحذير من خسارته، في صفقة انتقال حرّ خلال الصيف، كما حدث مع العديد من اللاعبين خلال السنوات الماضية، حين فقد بطل أوروبا سبع مرات أسماءً مميزة كانت قادرة على تقديم الإضافة لو استمرت.

وفي عام 2021، خسر نادي ميلان الحارس الإيطالي، جيانلويجي دوناروما، دون مقابل، بعدما فشل في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده، بسبب مطالبه المالية ووكيل أعماله الراحل، مينو رايولا، وفي نهاية الأمر انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، فحقق معه العديد من الألقاب، بينها دوري أبطال أوروبا، قبل أن يرحل إلى مانشستر سيتي في الصيف.

ويحظى مانيان، بحسب العديد من المصادر الصحافية، بينها "لا غازيتا"، باهتمام أكثر من نادٍ في الدوري الإنكليزي الممتاز، من بينها تشلسي، الذي قد يقدّم عروضاً كبيرة لخطفه في أي لحظة، رغم أن ميلان لا يزال لديه أمل في التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة، خاصة أن المدرب ماسيمليانو أليغري يعمل على إقناعه بتوقيع عقد جديد، بحسب موقع فوتبول إيطاليا، ويُذكر أن مايك يمكنه الانطلاق في خوض المفاوضات مع أي نادٍ آخر خلال أيام قليلة بشكل قانوني، وإتمام صفقة انتقال مجاني في نهاية الموسم.

وخسر ميلان، في السنوات الماضية، العديد من الأسماء بهذه الطريقة، من بينهم التركي هاكان تشالهان أوغلو، الذي كان واحداً من اللاعبين المميزين في تشكيلة "الروسونيري"، لكنه في نهاية الأمر لم يجدّد عقده مع الفريق، وصُدم عشاق النادي اللومباردي بانتقاله إلى إنتر ميلان، الغريم التقليدي في المدينة، دون مقابل، قبل أن ينجح لاحقاً في هزّ شباك الفريق "الأحمر والأسود" في الديربي.

أما العاجي فرانك كيسيه فقد خطف قلوب عشاق ميلان منذ وصوله في عام 2017، وفرض نفسه في التشكيلة الأساسية بفضل قدراته البدنية ومساهماته الهجومية، لكن تجديد عقده في عام 2022 لم يسر كما كان يتمناه الجميع، بعدما رحل صاحب الـ 28 عاماً إلى صفوف نادي برشلونة مجاناً، قبل انتقاله إلى الأهلي السعودي في عام 2023.

وفي السياق ذاته، فإن اللاعب الفرنسي، ثيو هيرنانديز، الذي كان واحداً من أعمدة الفريق إلى جانب البرتغالي رافائيل لياو، ترك ميلان والتحق بنادي الهلال السعودي مقابل 25 مليون يورو خلال "الميركاتو" الصيفي الماضي، وذلك خوفاً من سيناريو رحيله المجاني بعد فشل المفاوضات حول الراتب.