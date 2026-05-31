ميلان مهدد بالاستبعاد من الدوري الإيطالي بسبب مشكلة إدارية

- يواجه نادي ميلان خطر الاستبعاد من الدوري الإيطالي بسبب تأخره في تسجيل مشاركته، وسط أزمة إدارية بعد إقالة الجهازين الفني والإداري. - أرسلت الهيئات الإدارية الإيطالية تذكيراً لميلان بضرورة تقديم الوثائق اللازمة قبل 16 يونيو، وإلا قد يتعرض النادي لعقوبات تصل للاستبعاد من المسابقات. - من المتوقع أن يعلن مالك النادي قريباً عن تعيين مدير إداري ورياضي جديدين، وسط تهديد بفقدان لاعبين بارزين مثل لوكا مودريتش ورافايال لياو.

يُواجه نادي ميلان خطر الاستبعاد من المشاركة في منافسات الموسم المقبل من الدوري الإيطالي لكرة القدم بسبب تأخره في تسجيل مشاركته لدى رابطة الدوري، مع قرب انتهاء مواعيد تأكيد المشاركة في "الكالتشيو". ودخل النادي في أزمة حقيقية منذ أيام بعد التغييرات التي قام بها مالك النادي عبر إقالة الجهازين الفني والإداري، ما ترك النادي في فراغ إداري، مع تواصل المشاورات لتشكيل إدارة جديدة.

وأكدت صحيفة كوريري دي لاسيرا الإيطالية، الأحد، أن الهيئات الإدارية لكرة القدم في إيطاليا أرسلت في الأيام الأخيرة تذكيراً إلى ميلان بضرورة تقديم الوثائق اللازمة لتسجيل النادي في الموسم المقبل من الدوري الإيطالي قبل 16 يونيو/حزيران. وأكدت الصحيفة أن الوضع الحالي الذي يمرّ به النادي قد يجعله يهمل هذا الجانب على أهميته، خاصة بعد إقالة المدير الإداري الذي يهتم بهذه المسائل وله التفويض لإمضاء الوثائق الرسمية مع الاتحاد الإيطالي أو رابطة الدوري. وفي حال عدم إنهاء الإجراءات الإدارية، فإن النادي سيكون عرضة للعقوبة من قبل الاتحاد الإيطالي، وقد تصل إلى استبعاده من المشاركة في المسابقات، ومن شأن هذا التنبيه أن يحفز مالك النادي على حسم الملفات سريعاً.

ومن المفترض أن يكشف مالك النادي خلال الأيام المقبلة عن الأسماء التي ستشرف على النادي في المرحلة المقبلة من خلال تعيين مدير إداري جديد وكذلك مدير رياضي، إضافة إلى اختيار الجهاز الفني، لا سيما أن ميلان بات مهدداً كذلك بفقدان العديد من لاعبيه البارزين على غرار الكرواتي لوكا مودريتش ورافايال لياو الذي أعلن مساء السبت أنه قرّر الرحيل عن النادي.