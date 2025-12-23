ميلان الإيطالي يستفيد من استثناء خاص لتسجيل صفقاته الشتوية

- استثناء خاص لميلان وكالياري: الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يمنح استثناءً خاصاً لميلان وكالياري، مما يسمح لهما بإشراك اللاعبين الجدد في مباراة الثاني من يناير، رغم أن القوانين لا تسمح بذلك إلا من الثالث من الشهر. - إجراءات التسجيل السريعة: يُسمح بتسجيل اللاعبين الجدد إلكترونياً قبل الساعة الرابعة مساءً في يوم المباراة، بشرط إصدار تأشيرة سارية من رابطة الدوري الإيطالي. - انضمام نيكلاس فولكروغ لميلان: المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ ينضم لميلان على سبيل الإعارة من ويستهام، ويستعد للمشاركة في مباراة كالياري.

سيكون نادي ميلان الإيطالي قادراً على الاعتماد على الوافدين الجدد في صفوفه، انطلاقاً من يوم 2 يناير/ كانون الثاني المقبل، رغم أن القوانين لا تسمح للأندية بالاعتماد على المنتدبين في الميركاتو الشتوي، إلا انطلاقاً من الثالث من الشهر المقبل، بحسب ما حددّ الاتحاد الإيطالي، وهو أمر ينطبق أيضاً على نادي كالياري الذي سيستفيد رفقة ميلان من استثناء خاص، بحكم أن المواجهة بين الفريقين ستفتتح مباريات الأسبوع 18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس 24 الإيطالية، أمس الاثنين، أنه سيكون بإمكان ميلان وكالياري إشراك لاعبيهما الجدد ابتداءً من مباراة الثاني من يناير، ويُفتتح سوق الانتقالات الشتوية في اليوم نفسه، ويمكن تقديم العقود إلى رابطة الدوري الإيطالي. لهذا السبب، ونظراً لضيق الوقت، لن يتمكن الفريقان في البداية من إشراك لاعبيهما الجدد في مباراة ليلة الجمعة التي توافق يوم 2 يناير. مع ذلك، وبناءً على طلب رابطة الدوري الإيطالي، منح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم استثناءً خاصاً لكي لا يُعاقب كالياري وميلان مقارنةً بأندية الدوري الإيطالي الأخرى المقرر أن تلعب ابتداءً من السبت الثالث من يناير، وبالتالي يمكن لكل فريق منها الاعتماد على الوافدين الجدد في الميركاتو الشتوي.

ومن الواضح أن الاستثناء ينطبق فقط على الفريقين المقرّر لهما اللعب في الثاني من يناير. ويُوضح قرار الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن "الاقتراح يُعتبر مقبولاً، ولا سيما الأسباب التي دفعت إلى الموافقة عليه، وتهدف إلى ضمان الحماية الكاملة والمتساوية لجميع أندية رابطة الدوري الإيطالي"، و"في ما يخص مباراة كالياري وميلان في الثاني من يناير 2026، يُسمح باستخدام اللاعبين الذين يتزامن تاريخ تسجيلهم مع تاريخ المباراة، شريطة أن تُصدر رابطة الدوري الإيطالي تأشيرة سارية المفعول، وأن تُقدّم طلبات التسجيل إلكترونياً قبل الساعة الرابعة مساءً في يوم المباراة"، بحسب ما أكده الاتحاد الدولي.

وبفضل هذا الاستثناء، سيكون المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ متاحاً لفريق المدرب ماسيمليانو أليغري في مباراة كالياري، وقد وافق فريقه ويستهام الإنكليزي على عرض ميلان باستعارته مجاناً إلى نهاية الموسم مع خيار الشراء. وسيصل المهاجم إلى ميلانو مساء الاثنين ليبدأ تجربته الجديدة في إيطاليا، وقد تكون انطلاقته الفعلية مع الفريق من مواجهة كالياري.