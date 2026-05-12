ميسي يُواصل استثمار أمواله في مدينة برشلونة

أكمل نجم إنتر ميامي الأميركي، الأرجنتيني ليونيل ميسي (38 عاماً)، عملية الاستحواذ على مجمع "فيا فاغنر" التجاري السابق، الواقع في حي "تورو بارك" الراقي بمدينة برشلونة، وذلك من خلال شركته للاستثمار العقاري "إديفيسيو روستوور". وتُقدّر قيمة هذه الصفقة بـ 11.5 مليون يورو، ما يُمكّنه من امتلاك عقار مساحته 4000 متر مربع، ظلّ غير مباع ومغلقاً منذ عام 1993 بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين مالكيه الأصليين.

وبعد إتمام عملية الاستحواذ، سيُجري لاعب إنتر ميامي الحالي عملية تجديد شاملة للمبنى لتخصيصه بالكامل لسوق التأجير، وفق ما أكدته صحيفة ماركا الإسبانية، الثلاثاء. وقد استقطب المشروع بالفعل اهتمام كبار الشخصيات في القطاع المالي والمستثمرين البارزين الراغبين في استئجار هذا العقار، الذي يُعدّ، بفضل موقعه الاستراتيجي وقيمته التراثية، أحد أهم الأصول في العاصمة الكتالونية، كما يُعزّز هذا الاستثمار ارتباط ميسي ببرشلونة، إذ يعيش منذ أكثر من عشرين عاماً، ويُكمّل مشاريعه التجارية الأخيرة، مثل الاستحواذ على نادي "كورنيلا" لكرة القدم.

ويُواصل ميسي تنويع مشاريعه الاستثمارية بنجاح، ولا سيّما سلسلة فنادق MIM التي تديرها شركة ميليا، ومطاعم هينشا التي يرأسها الشيف الشهير ناندو جوباني. وتؤكد شركة سانتوميرا باي الخاصة، التي تتولى عملية البيع، أن هذه الصفقة تعكس الثقة في السوق الدولية. وباختياره برشلونة مجدداً لاستثمار بهذا الحجم، لا يزيد ميسي ثروته الشخصية فحسب، بل يرسخ أيضاً مكانة المدينة كوجهة رئيسية للمستثمرين المؤسسيين الكبار والعقارات الفاخرة. وارتبط "البولغا" بمدينة برشلونة وفريقها، بعد سنوات طويلة قضاها هناك، قبل أن يرحل عن الفريق في صيف عام 2021 إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وبعدها انتقل ميسي في صيف 2023 إلى الفريق الأميركي.