ميسي يُهيمن على الرواتب في الدوري الأميركي... هذا ما يحصده

- يواصل ليونيل ميسي إبهار جماهير الدوري الأميركي لكرة القدم بأدائه المتميز مع إنتر ميامي، سواء من خلال الأهداف أو التمريرات الحاسمة. - تضاعف راتب ميسي السنوي منذ انضمامه إلى إنتر ميامي في 2023، ليصل إلى 28.3 مليون دولار، مما يجعله اللاعب الأعلى أجراً في الدوري الأميركي. - يتفوق ميسي بشكل ملحوظ على هيونغ مين سون من لوس أنجليس إف سي، حيث ارتفع راتبه إلى 17 مليون يورو مع المكافآت خلال عامين فقط.

يواصل قائد نادي إنتر ميامي الأميركي ليونيل ميسي (38 عاماً) إبهار جماهير الرياضة في الدوري الأميركي لكرة القدم، بسبب تألقه في جميع المواجهات التي يخوضها، سواء من خلال أهدافه أو تمريراته الحاسمة، لكن "البرغوث" عاد إلى تصدر الأخبار في وسائل الإعلام بسبب راتبه السنوي الضخم.

وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الأربعاء، أن الراتب السنوي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تضاعف أكثر من مرتين خلال العامين الماضيين، وتحديداً منذ انضمامه إلى نادي إنتر ميامي في عام 2023، بعدما قرر حينها الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي الذي لم ينجح قائد منتخب الأرجنتين في قيادته نحو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وأوضح أن ليونيل ميسي يحصل على 28.3 مليون دولار أميركي (ما يعادل 24.3 مليون يورو)، تشمل الراتب الأساسي مع نادي إنتر ميامي، بالإضافة إلى المكافآت التي ينالها النجم الأرجنتيني، الأمر الذي يجعل الفائز بلقب بطولة كأس العالم 2022 في قطر اللاعب الأعلى أجراً حتى الآن في منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم.

وختم الموقع تقريره بأن ليونيل ميسي يتفوق بشكل ملحوظ على الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، الذي انضم حديثاً إلى نادي لوس أنجليس إف سي، لأنه يحصل على 11 مليون دولار أميركي (ما يعادل 10.5 ملايين يورو)، وهو تقريباً الراتب الأساسي نفسه الذي حصل عليه الأرجنتيني عند انضمامه إلى فريق إنتر ميامي عام 2023، لكن ما يحصده الآن ارتفع إلى نحو 17 مليون يورو مع المكافآت، وهي زيادة كبيرة للغاية خلال عامين فقط.