ميسي يُغازل يامال قبل النهائي ويكشف تفاصيل الصورة الشهيرة

- ليونيل ميسي (39 سنة) يغازل النجم الإسباني لامين يامال (18 سنة) قبل نهائي كأس العالم 2026، مشيراً إلى صورة حوض الاستحمام الشهيرة التي أصبحت حديث العالم. - خلال لقاء مع توم برادي، وصف ميسي الصورة بأنها "نبوءة عظيمة"، مشيداً بمهارات يامال الذي يعتبره من أهم اللاعبين في العالم بعمر 19 سنة. - المواجهة بين ميسي ويامال كانت مقررة في مارس/آذار لكنها تأجلت بسبب الحرب الأميركية-الإيرانية، لتعود في نهائي كأس العالم 2026 في ملعب ميتلايف ستاديوم.

غازل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (39 سنة)، منافسه في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، النجم الإسباني لامين يامال (18 سنة)، وتحدث عن صورة حوض الاستحمام الشهيرة، والتي أصبحت حديث العالم قبل المباراة النهائية غداً الأحد في ملعب ميتلايف ستاديوم في نيويورك-نيوجيرسي.

وظهر النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي (39 سنة)، في لقاء خاص مع أسطورة كرة القدم الأميركية، توم برادي، خلال فعالية رياضية تسبق نهائي كأس العالم، إذ سأله برادي عن الصورة الشهيرة لليونيل ميسي مع لامين يامال عندما كان رضيعاً في حوض الاستحمام، ووصفها بأنها "نبوءة عظيمة"، والتي أمست أبرز صورة قبل المباراة النهائية التي ستُلعب بين منتخبَي إسبانيا والأرجنتين في ملعب ميتلايف ستاديوم.

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وقال ليونيل ميسي الذي يخوض النهائي الثاني توالياً في المونديال رداً على سؤال برادي: "لامين لاعب رائع وأتابعه كثيراً لأنه يلعب مع النادي الذي أحبه وأتمنى له الأفضل دائماً. هو واحد من أهم اللاعبين في العالم بعمر الـ19 سنة. الحقيقة أن هذه الصورة مثيرة ومجنونة ولكن هذه الحياة. أخذت الصورة عندما كان طفلاً واليوم نواجه بعضنا البعض في كأس العالم. حقيقةً ما أقوله جنون فعلاً".

يُذكر أن مواجهة ميسي ولامين يامال كانت ستحدث قبل أشهر وتحديداً في شهر مارس/آذار في قمة فيناليسما في ملعب لوسيل في الدوحة، لكن القمة تأجلت بسبب تأثير الحرب الأميركية-الإيرانية على منطقة الشرق الأوسط، لتعود المباراة إلى الواجهة مجدّداً وهذه المرة في نهائي بطولة كأس العالم 2026، أعظم مباراة في تاريخ كرة القدم.