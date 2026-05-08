- ليونيل ميسي يشيد بالجيل الجديد من لاعبي كرة القدم، ويعتبر لامين يامال الأفضل بينهم نظرًا لإنجازاته ومستقبله الواعد، حيث اختار يامال القميص رقم 10 الذي كان يرتديه ميسي في برشلونة. - ميسي يتحدث عن المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم، مشيرًا إلى قوة فرنسا، إسبانيا، والبرازيل، بالإضافة إلى البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، مؤكدًا على تنافسية هذه الفرق. - يطمح ميسي لقيادة الأرجنتين للتتويج الرابع في البطولة، حيث سيلعب المنتخب في المجموعة العاشرة مع الجزائر، الأردن، والنمسا.

تحدث قائد منتخب الأرجنتين لكرة القدم، وإنتر ميامي الأميركي، ليونيل ميسي (38 عاماً) عن الجيل الجديد من لاعبي كرة القدم العالميين. ونقلت صحيفة سبورت الإسبانية، الجمعة، موقف ميسي من أفضل لاعب في الجيل الحالي، حيث قال من دون تردد: "هناك جيلٌ جديدٌ من لاعبي كرة القدم الممتازين الذين ينتظرهم مستقبلٌ باهر، ولكن إذا كان عليّ اختيار واحدٍ منهم نظرًا إلى عمره، وما حققه حتى الآن، والمستقبل الذي ينتظره، فسأختار لامين (يامال)، لا شكّ لديّ أنه الأفضل".

وقبل ضربة بداية الموسم الحالي، اختار لامين يامال أن يحمل القميص رقم 10، الذي رافق "البولغا" خلال معظم فترات مع النادي الكتالوني، قبل أن يرحل في صفقة انتقال حرّ في الميركاتو الصيفي لعام 2021 إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في واحدة من أكبر الصفقات على مرّ التاريخ.

وتحدث "ليو" عن كأس العالم، والمنتخبات التي يرشحها لمنافسة منتخب بلاده على حصد اللقب، وقال: "هناك فرق أخرى مرشحة للفوز وتتقدم علينا، وهي في حالة أفضل. سيقاتل منتخب الأرجنتين بشراسة ويبذل قصارى جهده، كما دأب على ذلك منذ تأسيسه. فرنسا قوية جدًّا مرة أخرى؛ لديهم العديد من اللاعبين من الطراز الرفيع. أيضًا إسبانيا والبرازيل، على الرغم من أنهما لم تكونا في أفضل حالاتهما لبعض الوقت، لا تزالان منافستين جديتين وتمتلكان لاعبين قادرين على المنافسة في جميع المسابقات الرسمية".

وحول قدرة بقية المنتخبات التي قد تنافس على التتويج خاصة البرتغال، بقيادة كريستيانو رونالدو، قال ميسي: "كلنا نقول الشيء نفسه. ألمانيا، إنكلترا، القوى الكبرى.. البرتغال لديها أيضاً فريق تنافسي للغاية وذو أداء عالٍ". ويطمح ميسي إلى قيادة منتخب "التانغو" إلى التتويج الرابع في البطولة والمحافظة على اللقب الذي حصده في نسخة 2022 في قطر، وسيلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة العاشرة، التي تضمّ منتخبين عربيين هما الجزائر والأردن إضافة إلى منتخب النمسا.