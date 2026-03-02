ميسي يُسجل ثنائية ويقود إنتر ميامي لأول فوز في الدوري الأميركي

نيويورك

العربي الجديد

العربي الجديد
02 مارس 2026   |  آخر تحديث: 13:36 (توقيت القدس)
فرحة ميسي مع إنتر ميامي في ملعب إنتر أند كو ستاديوم، 1 مارس 2026 (Getty)
- قاد ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لتحقيق فوزه الأول في الدوري الأميركي لكرة القدم بعد خسارته في الجولة الأولى، بتسجيله ثنائية في مباراة مثيرة ضد أورلاندو سيتي انتهت بنتيجة 4-2.

- افتتح أورلاندو التسجيل بهدفين في الشوط الأول، لكن ميامي عاد بقوة في الشوط الثاني بفضل تسديدة صاروخية من البديل ماتيو سيلفيتي، ثم تعادل ميسي وأحرز هدف التقدم بتمريرة حاسمة.

- اختتم ميسي الانتفاضة بتسجيله الهدف الرابع من ركلة حرة، ليحقق إنتر ميامي فوزًا مثيرًا في "ديربي" فلوريدا.

ساهم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي (38 سنة)، في تحقيق فريقه إنتر ميامي فوزه الأول في منافسات بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، لتعويض الخسارة المفاجأة التي تعرض لها في الجولة الأولى، وتسجيل البطل بداية سيئة في موسمه الجديد.

وسجل ليونيل ميسي ثنائية مع فريقه إنتر ميامي في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، ليُحقق الفوز (4-2)، على منافسه فريق أورلاندو سيتي، فبعد أن كان متأخراً بهدفين نظيفين، فاز بطل الموسم الماضي (4-2)، في "ديربي" مدينة فلوريدا الأميركية، ليُحقق فريق البولغا الفوز الأول في البطولة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام فريق لوس أنجليس أف سي بثلاثية نظيفة.

وافتتح الجناح الدولي الكرواتي ماركو باساليتش التسجيل بعد 18 دقيقة، حين تابع كرة عرضية من الكولومبي إيفان أنغولو بتسديدة أرضية، مستغلاً فقدان ميامي الكرة في وسط الملعب، وأضاف أورلاندو الهدف الثاني بعد ست دقائق، إثر انطلاقة قوية من الظهير الأيمن غريفين دورسي، أنهاها بتمرير الكرة إلى الأرجنتيني مارتين أوجيدا الذي أسكنها الشباك.

مورينيو مع ميسي خلال حفل الكرة الذهبية، 10 يناير 2011 (مايكل ستيل/Getty)
صفقة لم تكتمل... كيف أفشل ميسي حلم مورينيو؟

وحاول ميامي الرد، فاقترب كل من ميسي ومواطنه رودريغو دي بول من تقليص الفارق في منتصف الشوط الأول، وسدّد دي بول كرة قوية من بعيد في الدقيقة الـ28 أبعدها حارس المرمى الدولي الكندي ماكسيم كريبو، قبل أن ينجح الأخير في التصدي لمحاولة خطيرة من ميسي داخل المنطقة بعد لحظات. وتحوّل مسار المباراة تماماً بعد الاستراحة، إذ منح البديل الأرجنتيني ماتيو سيلفيتي ميامي جرعة أمل بتسديدة صاروخية في الدقيقة الـ49.

وأدرك ميسي التعادل بعد ثماني دقائق، حين استلم الكرة عند حافة المنطقة، وأطلقها بتسديدة قوية بقدمه اليسرى تجاوزت كريبو، ثم لعب النجم الأرجنتيني دوراً محورياً في هدف التقدّم (3-2)، في الدقيقة الـ85، بعدما مرّر كرة متقنة أنهاها الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا في المرمى، ليعود ميسي ويختتم الانتفاضة الكبيرة بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الـ90، حين نفّذ ركلة حرّة منخفضة باغتت كريبو واستقرت في الشباك.

