- ليونيل ميسي يواصل تألقه في الدوري الأميركي لكرة القدم، حيث ساهم بفوز إنتر ميامي على تورونتو أف سي (4-2) بصناعة هدفين وتسجيل هدف، مما رفع رصيد الفريق إلى 22 نقطة في المركز الثالث. - حقق ميسي رقماً قياسياً جديداً بوصوله إلى 100 مساهمة تهديفية في 64 مباراة فقط، متفوقاً على الرقم السابق للاعب الإيطالي سيبستيان جيوفينكو الذي حقق نفس الرقم في 95 مباراة. - منذ انضمامه لإنتر ميامي في 2023، سجل ميسي 87 هدفاً وصنع 47 هدفاً في 101 مباراة، مما يبرز قدراته التهديفية المذهلة.

حقق النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي (38 سنة)، رقماً قياسياً جديداً في منافسات بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، وذلك إثر مساهمته بفوز فريقه إنتر ميامي على تورونتو أف سي (4-2)، في الجولة الـ12، مؤكداً أنه هداف لا يتوقف عن التسجيل مهما تقدم في السن.

وساهم ليونيل ميسي في فوز إنتر ميامي على منافسه فريق تورونتو أف سي (4-2)، السبت، إذ صنع الهدف الثاني لزميله لويس سواريز في الدقيقة 56 بعد أن كان سجل رودريغو دي بول الهدف الأول في الدقيقة 44، ثم صنع الهدف الثالث لزميله الإسباني، سيرجو ريغيليون، قبل أن يُسجل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 75 من المواجهة، وبهذا الفوز رفع إنتر ميامي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث من ستة انتصارات وأربعة تعادلات وخسارتين.

وبعد تسجيل ميسي هدفاً وصناعته لهدفين مع إنتر ميامي، حقق البولغا رقماً قياسياً جديداً في بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، وفقاً لموقع سبورت أف أر الفرنسي، وذلك بعد أن وصل إلى 100 مساهمة تهديفية (تسجيل وصناعة)، في 64 مباراة فقط لعبها مع النادي الأميركي في بطولة الدوري، ليكسر الرقم السابق المُسجل باسم اللاعب الإيطالي، سيبستيان جيوفينكو، الذي وصل إلى 100 مساهمة تهديفية (تسجيل وصناعة) في 95 مباراة وليس 64 مباراة مثل بطل كأس العالم مع الأرجنتين.

ومنذ وصول ميسي إلى نادي إنتر ميامي في صيف عام 2023، سجل النجم الأرجنتيني 87 هدفاً وصنع 47 هدفاً في 101 مباراة مع النادي الأميركي في جميع المسابقات المحلية والقارية، وهي إحصائية لافتة للبولغا الذي ما زال يُحافظ على قدرته التهديفية الكبيرة، إذ أن هذه الأرقام تُعد خيالية وضخمة في كرة القدم الأوروبية لو كان البولغا ما زال يحترف هناك.