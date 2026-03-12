ميسي يُحرم من الوصول إلى 900 هدفٍ مع إنتر ميامي

- ليونيل ميسي، البالغ من العمر 38 عامًا، لم يتمكن من الوصول إلى 900 هدف في مسيرته الكروية، حيث بقي رصيده عند 899 هدفًا بعد تعادل فريقه إنتر ميامي مع ناشفيل في الدوري الأميركي. - ميسي تعرض لرقابة مشددة خلال المباراة، مما حال دون تسجيله هدفًا جديدًا، وتأجل تحقيقه للرقم التاريخي إلى مباراة الإياب المقبلة في ميامي. - سجل ميسي 672 هدفًا مع برشلونة، 32 مع باريس سان جيرمان، و115 هدفًا دوليًا مع الأرجنتين، بالإضافة إلى 80 هدفًا مع إنتر ميامي.

حُرم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (38 سنة)، من الوصول إلى 900 هدفٍ في مسيرته الكروية مع فريقه إنتر ميامي في بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، ليبقى رصيده عند 899 هدفاً في الوقت الحالي، ويتأجل الوصول إلى هذا الرقم التاريخي في مسيرته.

وتعادل فريق إنتر ميامي وناشفيل في منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم، فجر الخميس. وفشل ميسي في تسجيل هدف جديد والوصول إلى 900 هدفٍ، في ذهاب ثمن نهائي كأس أبطال كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، وتعرض النجم البالغ 38 عاماً لرقابة لصيقة طوال المباراة، على أن تُقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل في مدينة ميامي.

وكان ميسي اقترب من حاجز الـ900 هدف في مسيرته بعدما سجّل هدفه الـ80 مع ميامي، والـ899 في مسيرته، خلال فوز فريقه الأخير في الدوري على دي سي يونايتد السبت الماضي، وسجّل المُتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات، والذي سيبلغ الـ39 سنة في يونيو/حزيران، 672 هدفاً مع برشلونة و32 هدفاً مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى 115 هدفاً دولياً مع منتخب الأرجنتين بطلة العالم 2022.

وبالرغم من الأمطار التي هطلت بعد شوط أول سلبي، بقي الدفاع مسيطراً على مجريات اللقاء، وتصدّى حارس ناشفيل براين شوك لمحاولة خطيرة لميسي في الدقيقة 57 بتسديدة قوية بقدمه اليُمنى من الجهة اليمنى داخل المنطقة، وفي الدقيقة 65 أنقذ حارس إنتر ميامي الكندي داين سانت كلير مرمى فريقه من رأسية ريد بايكر-ويتينغ بعد عرضية من الأرجنتيني كريستيان إسبينوسا، ليبقى التعادل السلبي قائماً حتى النهاية.