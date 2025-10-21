ميسي يُحدد أهدافه مع إنتر ميامي قبل نهاية عقده

- ليونيل ميسي يضع نصب عينيه تحقيق لقب الدوري الأميركي مع إنتر ميامي قبل نهاية العام، ويعتبر ذلك هدفه الأبرز قبل تجديد عقده مع الفريق. - ميسي يسعى لمنح إنتر ميامي أول لقب في تاريخه، بعد أن تألق بتسجيل 29 هدفاً و16 تمريرة حاسمة في 28 مباراة، مما يعزز فرصه في تجديد عقده بسهولة. - يخطط ميسي للبقاء مع إنتر ميامي، مع التركيز على تحسين أدائه للوصول إلى كأس العالم 2026 في أفضل حالاته البدنية والذهنية.

حدّد قائد نادي إنتر ميامي الأميركي، الأرجنتيني ليونيل ميسي (38 عاماً)، قائمة أهدافه مع الفريق، قبل نهاية عقده، الذي يعمل على تجديه في المرحلة المقبلة، بعدما وضع "البرغوث" عدداً من الشروط، أبرزها قدرته على رسم السعادة على وجوه جماهير النادي.

وذكرت شبكة إي إس بي إن الأميركية، يوم الاثنين، أن ميسي لا يرفض نهائياً تجديد عقده مع إنتر ميامي، بل على العكس تماماً، أبدى حماسه الشديد لذلك، لكنه يريد الآن الحفاظ على تركيز جميع رفاقه على تصفيات الدوري الأميركي لكرة القدم، التي تأهل إليها وتنطلق قريباً، لأن صاحب الـ 38 عاماً، يعتبر أن حسم لقب المسابقة المحلية أبرز أهدافه، قبل نهاية العام الحالي.

وتابعت أن ميسي يعتبر أن طموحه الأبرز والأهم، هو منح إنتر ميامي أول لقب في تاريخه، بعدما استطاع الأرجنتيني جائزة هدّاف المسابقة المحلية، بعدما سجل 29 هدفاً وقدم 16 تمريرة حاسمة خلال خوضه 28 مباراة، لكنه يسعى إلى الصعود لمنصة التتويج، قبل حسم مسألة تجديد عقده، خاصة أن "البرغوث" يعتبر أن تحقيق اللقب، يعني أن هدفه الثاني سيكون سهلاً للغاية، وهو تجديد عقده.

وختمت الشبكة بالإشارة إلى أن ميسي لن يرحل عن إنتر ميامي، ومسألة تجديد عقده محسومة، لكن هدفه نهاية العام الحالي مع لقب الدوري الأميركي، وبعدها سيعمل رفقة الجهاز الفني في الفريق، على مسألة تنظيم طريقة لعبه على نحوٍ متأنٍ في عام 2026، لأنّ طموحه يتمثل بالوصول إلى بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو في قمة مستواه البدني والذهني.