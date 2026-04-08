ميسي يُبهر فيرستابن بعروضه.. لا يُمكن إيقافه

أظهر بطل العالم في فورمولا 1، الهولندي ماكس فيرستابن (28 عاماً)، انبهاره بلاعب إنتر ميامي الأميركي، الأرجنتيني ليونيل ميسي (38 عاماً). ويُظهر سائق فريق ريد بول اهتماماً واسعاً بكرة القدم، ويرتبط بصداقات عديدة مع نجوم اللعبة. كما شهدت منافسات فورمولا 1 خلال المواسم الأخيرة، حضور أفضل اللاعبين مختلف السباقات.

ونقل موقع مجلة أونز مونديال الفرنسية، الثلاثاء، تصريحات فيرستابن عن ميسي وتألقه حيث قال: "نرى الكثير من اللاعبين الذين يضطرون للركض والوصول إلى مواقع مناسبة للتسجيل، لكنه يستطيع التسجيل من أي مكان وفي أي وقت. نعتقد أننا نستطيع الدفاع ضده، لكننا لا نستطيع إيقافه". وفي سؤال عن اللاعب الأفضل بين ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، قال النجم الهولندي: "أجد صعوبة في الاختيار، لأنني أعتقد أن ميسي يمتلك موهبة أكبر من كريستيانو، لكن رونالدو عمل بجد وبشكل لا يصدق وحافظ على لياقته البدنية المذهلة".

ويُواجه فيرستابن صعوبات في بداية موسم 2026، وبعد مرور ثلاث مراحل، فشل في الصعود إلى منصّة التتويج. ولا يبدو أن الحصول على اللقب العالمي الخامس في مسيرته ممكن، خاصة مع تألق فريق مرسيدس الذي فاز بأول ثلاث جولات من الموسم، كما شهد أداء فريق فيراري تطوراً واضحاً قياساً بالمواسم الماضية. كما تلقى الهولندي في الموسم الماضي، صدمة بعد فشله في الدفاع عن لقبه، واكتفى بالوصافة في نهاية الموسم، خلف السائق البريطاني، لاندو نوريس.