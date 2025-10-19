ميسي يُبدع بـ"هاتريك" ويخطف لقب هداف الدوري الأميركي

أبدع قائد نادي إنتر ميامي، الأرجنتيني ليونيل ميسي (38 عاماً)، في المواجهة ضد فريق ناشفيل، بعدما سجل "هاتريك"، وقاد رفاقه إلى تحقيق انتصار عريض، بخمسة أهداف مقابل هدفين، فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم، ليخطف "البرغوث" لقب هداف المسابقة المحلية.

وجاءت أهداف إنتر ميامي من طريق ليونيل ميسي "هاتريك"، وبالتاسار رودريغيز، وتيلاسكو سيغوفيا في الدقائق الـ 34 و63 و67 و81 و91 من عمر المباراة، فيما استطاع ناشفيل إحراز الثنائية، عبر نجميه سام سوريدج وجاكوب شافيلبورغ في الدقيقتين الـ53 والـ45+6 من زمن اللقاء، ليرفع النجم الأرجنتيني رصيده من الأهداف في الموسم الحالي بالدوري الأميركي لكرة القدم إلى 29 هدفاً.

واعتلى قائد نادي إنتر ميامي، ليونيل ميسي، صدارة هدافي الدوري الأميركي لكرة القدم، متفوقاً بفارق خمسة أهداف على نجم نادي لوس أنجليس، دينيس بونغا، ومهاجم ناشفيل، سام سوريدج، ليتمكن النجم الأرجنتيني من تحقيق لقب هداف المسابقة المحلية، للمرة التاسعة في مسيرته الاحترافية، سواء مع برشلونة الإسباني أو باريس سان جيرمان الفرنسي أو إنتر ميامي.

واستطاع ميسي تحقيق لقب الهداف في 31 بطولة مختلفة، وهو الرقم الأعلى في تاريخ كرة القدم، بينما هذا العام هو الـ17 على التوالي الذي يتمكن فيه النجم الأرجنتيني من تسجيل "هاتريك" واحد على الأقل، ليرفع "البرغوث" العدد في مسيرته إلى 60 مرة، بعدما فعلها في 48 مناسبة مع برشلونة، و10 مرات مع منتخب الأرجنتين، واثنتين فقط مع إنتر ميامي.