ميسي يوجّه رسالة أخيرة قبل مواجهة إسبانيا.. ماذا قال فيها؟

- ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، يوجه رسالة مؤثرة عبر إنستغرام قبل نهائي مونديال 2026 ضد إسبانيا، مشيدًا بالرحلة الجماعية والروح العائلية للفريق. - ميسي، الذي سجل ثمانية أهداف في البطولة، يعبر عن امتنانه لزملائه والجهاز التدريبي، مؤكدًا أن الفريق كتب قصة لا تُنسى في تاريخ كرة القدم. - يسعى ميسي لتحقيق اللقب الرابع للأرجنتين، بعد إنجازات 1978، 1986، و2022، في ختام مسيرته الكروية المميزة.

وجّه قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي (39 عاماً)، حامل لقب بطولة كأس العالم 2022 في قطر، رسالة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" اليوم الأحد، قبيل خوض نهائي مونديال 2026 أمام إسبانيا على ملعب نيوجيرسي-نيويورك، وذلك وسط سعيه لحمل التاج للمرة الرابعة بتاريخ التانغو.

وقال ميسي الذي أحرز ثمانية أهداف في هذه النسخة، اليوم الأحد: "أفضل ما في كلّ هذه السنوات لم يكن مجرد الألقاب، بل الرحلة بأكملها. مشاركة كلّ يوم مع هذه المجموعة، والمنافسة معاً، والنهوض مجدداً في الأوقات الصعبة، والاستمتاع بكلّ خطوة. شكرًا لكل زملائي في الفريق، وللجهاز التدريبي، ولكلّ من يعمل يومياً للحفاظ على هذا المنتخب الوطني كعائلة واحدة".

وختم ليو الذي ينشط حالياً في نادي إنتر ميامي الأميركي: "مهما حدث، فقد كتبت هذه المجموعة بالفعل قصة لن ننساها أبداً ولن يمحوها أحد. هيا يا أرجنتين!". وكان ميسي قد قدم نسخة استثنائية، من خلال إحرازه العديد من الأهداف المهمة وتقديمه تمريرات حاسمة لعبت دوراً في بلوغ النهائي، وتحديداً أمام إنكلترا في نصف النهائي.

ويتطلع ميسي الذي يقترب من نهاية رحلته في عالم كرة القدم إلى تحقيق إنجازٍ أخيرٍ مع منتخب الأرجنتين، وإهداء التانغو اللقب الرابع بعد أعوام 1978 يوم حملها القائد دانييل باساريلا إلى جانب ماريو كيمبيس، و1986 مع الراحل دييغو أرماندو مارادونا، ثم 2022 مع ليو نفسه على حساب فرنسا بركلات الترجيح على ملعب لوسيل الأيقوني في نسخة قطر.