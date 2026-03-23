ميسي يواصل إبداعاته ويقود إنتر ميامي للفوز في الدوري الأميركي

- قاد ليونيل ميسي إنتر ميامي للفوز على نيويورك سيتي 3-2 بتسجيله هدفه الـ901 من ركلة حرة، محققًا التعادل في الدقيقة 61، بينما أحرز ميكايل هدف الفوز في الدقيقة 74. - افتتح غونسالو لوخان التسجيل لإنتر ميامي، ورد نيكولاس فرنانديس بهدف لنيويورك، بينما أهدر ميسي عدة فرص في الشوط الأول، منها تسديدة ارتطمت بالعارضة. - رفع إنتر ميامي رصيده إلى 10 نقاط، بينما تجمد رصيد نيويورك سيتي عند 9 نقاط، بعد خسارته الأولى هذا الموسم.

سجّل ليونيل ميسي هدفه الرقم 901 في مسيرته من ركلة حرة، وقاد إنتر ميامي لإلحاق الخسارة الأولى هذا الموسم بمضيفه نيويورك سيتي 3-2 الأحد ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم. وأدرك النجم الأرجنتيني التعادل لفريقه من ركلة حرة في الدقيقة 61، قبل أن يحرز المدافع البرازيلي ميكايل هدف الفوز برأسية في الدقيقة 74. وجاء الفوز خارج الديار بعد أيام قليلة من خروج ميامي من كأس أبطال الكونكاكاف إثر التعادل مع ناشفيل الأربعاء، في مباراة وقّع خلالها ميسي على هدفه الـ900.

وافتتح المدافع الأرجنتيني غونسالو لوخان التسجيل لإنتر ميامي بعد 4 دقائق من صافرة البداية بتسديدة قوية في الزاوية اليمنى السفلى. وردّ الارجنتيني الآخر نيكولاس فرنانديس بهدف لنيويورك في الدقيقة 17 من ركلة حرة نفّذها بيسراه في المقص الأيسر. وأهدر ميسي عدة فرص في الشوط الأول، إذ سدّد خارج المرمى إثر هجمة سريعة (27)، ثم تصدّى الحارس مات فريس لمحاولة أخرى (36). كما ارتطمت تسديدة بطل مونديال قطر عام 2022 بالعارضة في الدقيقة 42، قبل أن يسدّد بعد دقيقتين خارج القائم الأيسر من داخل المنطقة.

ووضع الأرجنتيني أغوستين أوخيدا أصحاب الأرض في المقدمة، بعدما تلقّى تمريرة بينية من مواطنه ماكسي موراليس وأرسل كرة أرضية نحو الزاوية اليمنى (59). لكن ميسي أعاد ميامي إلى التعادل بعد دقيقتين فقط، حين أطلق ركلة حرة بيسراه في الشباك، بعدما تعرّض لخطأ من آيدن أونيل.

وسجّل ميكايل هدف الحسم بعد 13 دقيقة، برأسية من الجهة اليمنى داخل المنطقة استقرت في الزاوية اليسرى السفلى إثر تمريرة عرضية من نواه ألين. وبهذا الفوز، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 10 نقاط من ثلاثة انتصارات مقابل خسارة وتعادل، فيما تجمّد رصيد نيويورك سيتي عند 9 نقاط من ثلاثة انتصارات وهزيمة.

— ميامي بالعربي - Miami Arabic (@InterMiamiAr) March 22, 2026

