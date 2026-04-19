ميسي يهدي إنتر ميامي انتصاراً في الدوري الأميركي بثنائية

- قاد ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي للفوز على كولورادو رابيدز بتسجيله هدفين من أصل ثلاثة، مؤكدًا دوره الحاسم رغم تقدمه في السن. - شهدت المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا بلغ 75,824 متفرجًا، حيث افتتح ميسي التسجيل من ركلة جزاء، وساهم في الهدف الثاني بتمريره الكرة لزميله. - رغم تقليص كولورادو الفارق، إلا أن ميسي حسم المباراة بهدف ثالث رائع، ليصل إلى هدفه الـ85 مع إنتر ميامي، ويحتل وصافة ترتيب هدافي الدوري.

قاد النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي (38 عاماً)، فريقه إنتر ميامي إلى فوزٍ مهمٍ ومثير على حساب نظيره كولورادو رابيدز، فجر اليوم الأحد في دنفر، وذلك بعدما وقّع على هدفين من أصل ثلاثة مؤكداً أنّه لا يزال الورقة الأهم في الفريق رغم تقدّمه في السن.

وأمام أكثر من 75,824 متفرجاً (ثاني أكبر حضور جماهيري في تاريخ الدوري الأميركي لكرة القدم)، افتتح ميسي باب التسجيل عند الـ18 من علامة الجزاء، حين سدد الكرة في منتصف المرمى، ليضيف بعدها زميله المكسيكي جيرمان بيرتيرامي الهدف الثاني بكرة رأسية رائعة أسفل العارضة، إثر ارتقائه لتمريرة عرضية من زميله ماتيو سيلفيتي، مع العلم أن ميسي هو من كان قد بدأ الهجمة، حين أعطى الكرة لمواطنه رودريغو دي بول، الذي بدوره نقلها إلى سيلفيتي.

وفي الشوط الثاني قلص البرازيلي رافائيل نافارو الفارق، حين انطلق من وسط الملعب، ليراوغ بطريقة مميزة دفاع إنتر ميامي، قبل أن تسنح أمامه فرصة تسديدة مفتوحة من داخل منطقة الجزاء، لتستقر الكرة داخل الشباك، متجاوزة حارس المرمى الكندي سانت كلير في الدقيقة الـ58.

واستقبل في الدقيقة الـ62 إنتر ميامي الهدف الثاني بعدما نجح اللاعب الأميركي دراين يابي في معادلة الكفة، لكن ذلك لم يمنع فريق المدرب الأرجنتيني غييرمو هويوس الذي خلف مواطنه خافيير ماسكيرانو في تدريب إنتر ميامي من تحقيق الانتصار المهم، وتحديداً بفضل ميسي الذي تقدّم بالكرة بعد تلقيه تمريرة أمام دائرة منتصف الملعب، ليدخل منطقة الجزاء ويفتح لنفسه مجالاً للتسديد، مطلقاً كرة يسارية متقنة عجز الحارس الأميركي زاك ستيفن عن الوصول إليها.

ووصل ميسي إلى هدفه الـ85 خلال 97 مباراة خاضها مع نادي إنتر ميامي الأميركي منذ وصوله إلى صفوفه عام 2023، قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، مع العلم أنّه يحتلّ حالياً وصافة ترتيب هدافي المسابقة بعدما سجل سبع مرات مقابل تسعة أهداف للاعب الكرواتي بيتر موسى.