ميسي يكشف عن بطولة ودية في ميامي لأفضل أندية الشباب عالمياً

- إطلاق بطولة "كأس ميسي" في ميامي: أعلن ليونيل ميسي عن تنظيم بطولة "كأس ميسي" في ديسمبر، بمشاركة ثمانية من أفضل أندية الشباب تحت 16 عاماً، مثل برشلونة ومانشستر سيتي، في خطوة لتعزيز المواهب الشابة. - تفاصيل البطولة: ستُقام المباريات في منشآت نادي إنتر ميامي، حيث تُقسم الأندية إلى مجموعتين، وتلعب كل منها ثلاث مباريات، تليها مرحلة خروج المغلوب لتحديد البطل. - الأنشطة والفعاليات: بالإضافة إلى المباريات، ستتضمن البطولة العديد من الأنشطة، مما يعزز تجربة المشاركين والجماهير في ميامي.

كشف النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي (38 سنة)، عن استضافة بطولة "كأس ميسي" في مدينة ميامي الأميركية، في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، وستجمع ثمانية من أفضل أندية الشباب في العالم، في خطوة مُميزة من واحد من نجوم كرة القدم العالمية تاريخياً.

ونشر نجم نادي إنتر ميامي الأميركي، ليونيل ميسي، الأربعاء، عبر حسابه في موقع إنستغرام، رسالة كشف فيها عن إقامة بطولة "كأس ميسي" الدولية للأندية الشابة، وقال البولغا: "أخيراً، يُمكنني أن أخبركم أن بطولة مميزة للغاية للاعبين الشباب الواعدين ستُقام في ميامي في شهر ديسمبر، بمشاركة عدد من أفضل أندية العالم. وستكون هناك أيضاً العديد من الأنشطة خلال تلك الأيام. آمل أن تنال إعجابكم".

وأكد ليونيل ميسي أن أندية تحت 16 عاماً، وهي برشلونة، وأتلتيكو مدريد، ومانشستر سيتي، وريفر بليت، وإنتر ميلان، ونيولز أولد بويز، وتشلسي، وإنتر ميامي، ستشارك في النسخة الأولى من البطولة، التي ستُقام في مدينة ميامي الأميركية في الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر المقبل. وستُقام المباريات في منشآت نادي إنتر ميامي، بما في ذلك ملعب تشايس ومركز "فلوريدا بلو ترينينغ"، وفقاً لما ذكره النادي الذي يلعب معه ميسي.

ووفقاً للتفاصيل ستُقسم الأندية الثمانية إلى مجموعتين، وتلعب كلٌّ منها ثلاث مباريات ضد بعضها في مجموعتها، بعد ذلك ستُقام مرحلة خروج المغلوب لتتويج بطل النسخة الافتتاحية، على أن تُقام المباراة النهائية، بالإضافة إلى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. في اليوم الأخير على ملعب تشايس ستاديوم، حيث يخوض إنتر ميامي مبارياته على أرضه.