ميسي يكسر صمته برسالة مؤثرة ويهنئ إسبانيا بلقب كأس العالم

- عبّر ليونيل ميسي عن حزنه لخسارة الأرجنتين نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، لكنه أكد اعتزازه بأداء المنتخب طوال البطولة، مشيراً إلى أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم دفاعاً عن القميص الأرجنتيني. - أشار ميسي إلى أن بلوغ نهائيين متتاليين في كأس العالم يدعو للفخر، وشكر الجماهير على دعمها المستمر، مؤكداً أن الحب الذي شعروا به كان دافعاً كبيراً لهم. - رغم خيبة الأمل، هنأ ميسي المنتخب الإسباني على فوزه المستحق، مؤكداً أن الهزيمة لن تمحو مشوار المنتخب ولا الروح التي أظهرها اللاعبون.

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة مؤثرة إلى الجماهير عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، بعد خسارة الأرجنتين نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا بهدف نظيف الأحد، إذ عبر عن حزنه لضياع اللقب، لكنه في الوقت نفسه عبّر عن اعتزازه بما قدمه منتخب "الألبيسيلستي" طوال البطولة.

وبحسب صحيفة تي واي سي سبورتس الأرجنتينية، فقد أكد قائد "التانغو" أن مرارة الهزيمة لا يمكن إنكارها، إلا أنها لا تمحو ما حققه الفريق خلال مشواره في المونديال، مشيراً إلى أن اللاعبين قاتلوا حتى اللحظة الأخيرة وقدموا كل ما لديهم دفاعاً عن القميص الأرجنتيني.

وقال ميسي في رسالته: "الألم كبير جداً، لكنني أحتفظ أيضاً بكل الأشياء الجميلة التي عشناها. بلوغ نهائيين متتاليين في كأس العالم ليس أمراً يحدث كل يوم، وهذا يدعونا للفخر بما قدمناه". وأضاف قائد الأرجنتين أن المنتخب كان يشعر بدعم الجماهير في كل خطوة، موجهاً رسالة شكر لكل من وقف خلف الفريق طوال البطولة.

وتابع "شكراً لكل من ساندنا ورافقنا وشجعنا. لقد شعرنا بحبكم في كل مباراة، وسنواصل السير معاً كما فعلنا دائماً." ورغم خيبة خسارة اللقب، حرص ميسي على تهنئة المنتخب الإسباني، معترفاً بأحقيته في التتويج بعد النهائي. وقال "أهنئ إسبانيا على اللقب الذي استحقته، وأتمنى لها كل التوفيق". واختتم النجم الأرجنتيني رسالته بالتأكيد أن الهزيمة لن تمحو مشوار المنتخب ولا الروح التي أظهرها اللاعبون، مشيراً إلى أن الفخر بتمثيل الأرجنتين سيبقى أكبر من أي نتيجة.