ميسي يقود إنتر ميامي إلى الفوز برباعية نظيفة في الدوري الأميركي

- قاد ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على أتلانتا يونايتد في الدوري الأميركي، مساهماً في تعزيز فرص الفريق للمنافسة على اللقب بعد تسجيله هدفين وصناعة آخر، مما رفع رصيده إلى 26 هدفاً في البطولة. - سمح مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، لميسي بالمشاركة مع إنتر ميامي بعد ضمان تأهل المنتخب لمونديال 2026، مما أتاح له تقديم أداء مميز في المباراة. - حضر المباراة عدد من زملاء ميسي في المنتخب الأرجنتيني، مما أضفى دعماً إضافياً له في الملعب.

قاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي (38 سنة)، فريقه إنتر ميامي إلى فوز عريض على منافسه أتلانتا يونايتد في بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، ليُساهم في إضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيد الفريق، في إطار سعيه المُستمر للمنافسة على اللقب وخطف الصدارة. وشارك ميسي مع إنتر ميامي في مواجهة أتلانتا يونايتد، فجر الأحد، بعد أن سمح له مدرب المنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، بمغادرة بعثة المنتخب، ولا سيما بعد ضمان تأهل "الألبيسيليستي" إلى مونديال أميركا وكندا والمكسيك 2026.

وقدّم "البولغا" في المواجهة مستوى رائعاً وسجل هدفين في الدقيقتين 39 و87 وصنع هدفاً آخر أيضاً لإنتر ميامي، ورفع بذلك رصيده من الأهداف في بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم إلى 26 حتى الآن، كما رفع فريقه رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث من ترتيب المنطقة الشرقية، خلف فريق سينسيناتي الوصيف بعدد النقاط نفسه، مع فارق الأهداف، وبفارق أربع نقاط عن المتصدر فريق فيلادلفيا الذي جمع حتى الآن 66 نقطة، ويُعد من بين أقوى المرشحين للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وشهدت المباراة حضور عدد كبير من زملاء ميسي في المنتخب الأرجنتيني في مدرجات الملعب، مثل لياندرو باريديس ونيكولاس أوتاميندي، بالإضافة إلى رودريغو دي بول، الذي يلعب إلى جانب "البولغا" في نادي إنتر ميامي، ويُشارك في قائمة "الألبيسيليستي" حالياً، التي تخوض مباريات ودية تحضيرية للاستحقاقات المقبلة.