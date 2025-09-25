ميسي يقود إنتر ميامي إلى "البلاي أوف" بعد الفوز على نيويورك سيتي

- قاد ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي لاكتساح نيويورك سيتي برباعية نظيفة، مسجلاً هدفين وصانعاً آخر، ليضمن التأهل إلى البلاي أوف في الدوري الأميركي. - سجل بالتاسار رودريغيز الهدف الأول، وأضاف ميسي الثاني بعد تمريرة من سيرجيو بوسكيتس، ثم عزز لويس سواريز النتيجة بهدف ثالث من ركلة جزاء، قبل أن يختتم ميسي الرباعية. - رفع ميسي رصيده إلى 24 هدفاً، مما ساهم في رفع إنتر ميامي إلى المركز الثالث برصيد 55 نقطة، مع بقاء مباراتين مؤجلتين.

قاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي (38 سنة)، فريقه إنتر ميامي لاكتساح منافسه فريق نيويورك سيتي والتأهل إلى البلاي أوف في الدوري الأميركي لكرة القدم، ليستمر في المنافسة على لقب الدوري في هذا الموسم، بقيادة مجموعة من النجوم المُميزة، وعلى رأسها البولغا الهداف.

وحسم نادي إنتر ميامي مواجهته أمام فريق نيويورك سيتي بفوز كبير برباعية نظيفة، فجر الخميس، وسجل الأهداف كل من بالتاسار رودريغيز في الدقيقة الـ43 بهدف من صناعة ميسي، وفي الدقيقة الـ73 أضاف ميسي الهدف الثاني بعد تمريرة من الإسباني سيرجيو بوسكيتس، ثم عزز الأوروغوياني لويس سواريز النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة الـ83 من ركلة جزاء، وذلك في أول مباراة يخوضها بعد إيقافه ثلاث مباريات، بسبب بصقه على أحد أعضاء الجهاز الفني لسياتل ساوندرز في نهائي كأس الدوريات، وعاد ميسي لهزّ شباك المنافس من جديد في الدقيقة الـ86 معلناً عن الهدف الرابع للضيوف.

وكانت هذه المباراة واحدة من المباريات المؤجلة لنادي إنتر ميامي بسبب مشاركته بمونديال الأندية هذا الصيف، وبهدفيه في شباك نيويورك سيتي، عاد ميسي للتربع على عرش هدافي بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، بعدما رفع رصيده إلى 24 هدفاً، وبهذا الفوز، رفع إنتر ميامي رصيده من النقاط إلى 55 في المركز الثالث في ترتيب دوري القسم الشرقي، في وقت تجمد رصيد نيويورك سيتي عند 53 نقطة في المركز الخامس، ويتبقى لفريق إنتر ميامي مباراتان مؤجلتان، وفي حال حسمهما لمصلحته، سيتصدر ترتيب الدوري الأميركي لكرة القدم.