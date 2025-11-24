ميسي يقود إنتر ميامي إلى أول نهائي دوري... بصمة عالمية في كل هدف

- قاد ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي إلى نهائي المنطقة الشرقية في الدوري الأميركي، بتسجيله هدفًا وصناعته ثلاث تمريرات حاسمة أمام سينسيناتي، مما ضمن التأهل لمواجهة نيويورك سيتي. - أشاد المدرب خافيير ماسكيرانو بأداء ميسي والفريق، مؤكدًا على الشخصية المذهلة التي أظهروها في المباراة، واعتبر تدريب ميسي شرفًا كبيرًا. - سيلتقي الفائز من نهائيي المنطقتين الشرقية والغربية في المباراة النهائية في ديسمبر 2025، حيث يواجه فانكوفر وايتكابس الفائز من مواجهة سان دييغو ومينيسوتا يونايتد.

قدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (38 سنة)، مستوى عالمياً وقاد فريقه إنتر ميامي إلى المباراة النهائية للمنطقة الشرقية في بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم لهذا الموسم، في مواجهة ساهم فيها بتسجيل جميع الأهداف أمام نادي سينسيناتي.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدفاً وصنع ثلاث تمريرات حاسمة، سجل منها مواطناه تاديو ألييندي ثنائية والشاب ماتيو سيلفيتي، فضمن ميامي التأهل إلى نهائي المنطقة الشرقية الذي سيُلعب يوم السبت المقبل. وسيستضيف إنتر ميامي فريق نيويورك سيتي لتحديد هوية المتأهل إلى نهائي الدوري، بعدما أطاح الأخير المصنّفَ الأول فيلادلفيا بهدف الأرجنتيني ماكسي موراليس (27)، فواصل حامل لقب 2021 مشواره الناجح، ويدخل ميامي صاحب المركز الثالث في الدوري، مواجهة الأسبوع المقبل بمعنويات مرتفعة، بعد أداء اتسم بالسرعة والدقة أمام سينسيناتي، صاحب الوصافة في بطولة الدوري.

وتحدث مدرب نادي إنتر ميامي، الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، عن المباراة ومستوى النجم ميسي فيها، وقال في المؤتمر الصحافي بعد المواجهة: "فخور بالطريقة التي لعب بها الفريق على أرضية صعبة أمام منافس قوي. أظهر اللاعبون شخصية مذهلة وخاضوا مباراة شبه كاملة. إنه لشرف أن أدرب ليو وهذه المجموعة من اللاعبين. نعرف ما يمكن أن يقدمه ليو، وهو يثبت ذلك كل أسبوع. اليوم قدم عملاً رائعاً من دون كرة، لأننا نعرف بالفعل ما يمكنه فعله بها".

وأشعل ميسي مدرجات ملعب سينسيناتي بأسلوب لعبه المُعتاد، إذ سجل الهدف الأول إثر متابعته لكرة عرضية برأسه مباشرةً نحو الشباك، في وقت صنع الهدف الثاني بتمريرة سحرية خلف المدافعين، ثم صنع هدفين أيضاً بتمريرتَين عالميتَين بين الخطوط، ومنح زملاءه فرصة ذهبية للانفراد بالمرمى وهز الشباك، ليساهم بذلك في تسجيل رباعية الفوز والتأهل إلى النهائي.

يُذكر أن الفائز من نهائيي المنطقتين الشرقية والغربية يلتقيان في المباراة النهائية في السادس من شهر ديسمبر/كانون الأول 2025، وفي منافسات المنطقة الغربية، يلتقي فانكوفر وايتكابس مع الفائز من مواجهة فجر الثلاثاء بين سان دييغو، صاحب المركز الأول، ومينيسوتا يونايتد صاحب المركز الثالث في الترتيب.