ميسي يفشل مجدداً بالفوز مع إنتر ميامي في الملعب الجديد

- فشل ليونيل ميسي في تحقيق الفوز مع إنتر ميامي في ملعب "نيو استاديوم"، حيث تعادل الفريق مع ريد بول نيويورك (2-2)، بعد تعادل سابق مع أوست أف سي بنفس النتيجة، مما يعكس بداية مترنحة للموسم الجديد. - يحتل إنتر ميامي المركز الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية برصيد 12 نقطة، بفارق أربع نقاط عن المتصدر ناشفيل، مما يشير إلى تحديات كبيرة للحفاظ على اللقب الذي حققه الفريق الموسم الماضي. - رغم تعثر الفريق، قدم ميسي أداءً جيدًا بتسجيله ستة أهداف في ثماني مباريات، مما يبرز استمرارية مستواه الفني وقدرته على المنافسة على لقب الهدافين.

فشل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي (38 سنة)، في تحقيق أول فوز مع فريقه إنتر ميامي في الملعب الجديد للنادي الأميركي "نيو استاديوم"، ليكون هذا التعثر الثاني توالياً للبولغا مع بطل الدوري في الموسم الماضي، في انطلاقة مترنحة للموسم الجديد.

وتعثر نادي إنتر ميامي مجدداً في ملعبه الجديد، فجر الأحد، بالتعادل مع فريق ريد بول نيويورك (2-2)، في بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، بعد أسبوع من التعادل أمام أوست أف سي في المواجهة الافتتاحية للموسم الجديد بالنتيجة نفسها أيضاً، وشهدت المباراة الثانية في الملعب الجديد تقدم فريق نيويورك ريد بولز بهدف في الدقيقة الـ15 ثم عادل إنتر ميامي في الدقيقة 45+2، وبعدها تقدم إنتر (2-1) في الدقيقة الـ55، ثم عادل ريد بولز النتيجة (2-2) في الدقيقة الـ77 في وقت قاتل من المواجهة.

وبهذا التعادل الثالث في سبع مباريات حتى الآن مقابل ثلاثة انتصارات وخسارة، رفع فريق إنتر ميامي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث لترتيب المنطقة الشرقية، بفارق أربع نقاط عن المتصدر فريق ناشفيل الذي تفوق على منافسه فريق شارلوت (2-1)، وبالتالي يواجه بطل الموسم الماضي انطلاقة صعبة في هذا الموسم من أجل الحفاظ على اللقب الذي حققه مع ميسي.

وعكس البداية المترنحة لفريق إنتر ميامي، فإن بداية ميسي كانت جيدة في الموسم الجديد، إذ خاض حتى الآن ثماني مباريات سجل فيها ستة أهداف من دون صناعة أي هدف (سجل خمسة أهداف في الدوري وهدفاً في دوري أبطال الكونكاكاف)، ليؤكد ثبات مستواه الفني للموسم الثاني على التوالي، وقدرته على المنافسة على لقب أفضل الهدافين.