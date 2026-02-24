ميسي يفتح الملف المغلق: إسبانيا حاولت ضمي لكن قلبي أرجنتيني

- ليونيل ميسي، أحد أعظم لاعبي كرة القدم، حقق نجاحات استثنائية مع برشلونة قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان وإنتر ميامي، مواصلاً كتابة تاريخه الرياضي. - رغم نشأته في إسبانيا وحمله جنسيتها، اختار ميسي تمثيل الأرجنتين منذ البداية، وقاد منتخبها للفوز بكأس العالم 2022، مؤكداً ولاءه لبلده الأم. - يستعد ميسي لقيادة الأرجنتين في كأس العالم 2026، حيث يطمح للدفاع عن اللقب الذي حققه في قطر، وسط ترقب جماهيري كبير.

يُعد قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي (38 عاماً)، أحد أبرز أساطير كرة القدم في العصر الحديث، بعدما نقش اسمه في ذاكرة جماهير الرياضة، بفضل مسيرة استثنائية مع نادي برشلونة، الذي ساهم بحصده جميع الألقاب المُمكنة، قبل أن يقرّر الرحيل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، ومنه إلى إنتر ميامي الأميركي، مواصلاً كتابة فصول جديدة من مسيرته.

وكشف ميسي سراً عن مسيرته الاحترافية، بعدما حسم الجدل الذي لازمه لسنوات بشأن عدم تمثيله منتخب إسبانيا، رغم حمله الجنسية الإسبانية، ونشأته الكروية في برشلونة، ورغم تدرجه في مختلف الفئات السنية للنادي الكتالوني، فإنّه اختار منذ البداية الدفاع عن ألوان منتخب الأرجنتين للشباب، وصولاً إلى الفريق الأول، الذي قاده لاحقاً إلى التتويج بلقب كأس العالم في قطر.

وقال ليونيل ميسي في حديثه، الذي نقلته صحيفة آس الإسبانية، الثلاثاء: "في وقت ما وصلني الأمر (يقصد قيام أحد في المنتخبات السنية الإسبانية بالتواصل مع الأرجنتيني)، وكنت حينها ألعب مع نادي برشلونة، وقد ألمحوا لي بذلك، على نحوٍ غير رسمي، وهذا أمر طبيعي، أليس كذلك؟ لأنه يحدث مع الكثير من اللاعبين الشباب".

وتابع ميسي: "في تلك المرحلة كان من الطبيعي أن يتواصل معك أحد من الفئات السنية لمنتخبات إسبانيا، أما عملياً، رغم أنني أرجنتيني بالطبع، كنت قد ذهبت وأنا صغير في السن إلى برشلونة، ومررت بجميع الفئات السنية أو جزء كبير منها في الفريق الكتالوني، لكن بصراحة كانت تجمعني علاقة مودة مع القائمين على المنتخبات الإسبانية، وكانت هناك إمكانية، وكان يمكن أن يحدث ذلك، لكن رغبتي الأولى كانت دائما تمثيل الأرجنتين".

يذكر أن جماهير الرياضة، تترقب مشاركة ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف القادم بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، إذ يستعد صاحب 38 عاماً إلى قيادة رفاقه، صوب الدفاع عن اللقب، الذي حصدوه خلال مونديال 2022 في قطر، عقب الفوز على فرنسا في المواجهة النهائية، بركلات الترجيح (4-2).