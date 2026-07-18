سيحمل نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا طابعًا خاصًا للغاية بالنسبة إلى ليونيل ميسي، ليس فقط لأنه قد يقوده إلى لقب عالمي جديد، بل لأنه سيعود إلى ملعب يحمل إحدى أكثر الذكريات قسوة في مسيرته. وسيحتضن ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي نهائي المونديال، وهو الملعب نفسه الذي أعلن فيه قائد الأرجنتين اعتزاله اللعب الدولي قبل عشر سنوات عقب خسارة نهائي كوبا أميركا المئوية أمام تشيلي بركلات الترجيح في 27 يونيو/حزيران 2016.

ولم تكن العلاقة بين ميسي وهذا الملعب كلها مؤلمة، ففي التاسع من يونيو/حزيران 2012، قدم أحد أفضل عروضه هناك عندما سجل ثلاثية تاريخية في مرمى البرازيل، وقاد الأرجنتين إلى الفوز في المباراة الودية (4-3)، بعدما أحرز هدف الانتصار قبل النهاية بست دقائق إثر انطلاقة فردية رائعة تجاوز خلالها عدة مدافعين. غير أن المشهد الأكثر رسوخًا في الذاكرة كان بعد أربع سنوات، عندما أهدر ميسي ركلة الترجيح الأولى أمام تشيلي في نهائي كوبا أميركا، قبل أن يخسر المنتخب الأرجنتيني اللقب للمرة الثانية تواليًا أمام المنافس نفسه، بعد خسارة نهائي نسخة 2015 أيضًا بركلات الترجيح.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز الذكريات الإيجابية لميسي في ملعب ميتلايف قبل نهائي كأس العالم 2026؟ كيف أثرت الضغوط الجماهيرية وزملائه والجهاز الفني الجديد على قرار ميسي بالعودة للمنتخب بعد اعتزاله؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وجلس ميسي حينها على أرضية الملعب محطمًا، ثم خرج إلى المنطقة المختلطة ليطلق تصريحًا هز الأرجنتين والعالم، معلنًا أن مشواره مع المنتخب الوطني قد انتهى. وقال ميسي يومها: "أعتقد أن المنتخب انتهى بالنسبة إليّ. حاولت كثيرًا، وكان هذا أكثر ما أريده، لكنني لم أنجح في أن أصبح بطلًا مع الأرجنتين، لذلك قررت الرحيل"، بحسب صحيفة ليكيب الفرنسية.

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Je n’oublierai jamais les larmes que j’ai versées cette nuit-là. Voir Messi en pleure après avoir manquer son penalty et perdre une troisième finale d’affilée m’avait complètement brisé. 😞💔 https://t.co/wHYUtcVzMM pic.twitter.com/fXDh6XHhTL — Momo🎱_🇦🇷🇪🇸 (@momo_sow0) July 13, 2026

ولم يدم القرار ذلك طويلًا بعدما تعرض لضغوط كبيرة من الجماهير وزملائه والجهاز الفني الجديد حينها بقيادة إدغاردو باوزا، ليعود بعد نحو شهر ونصف شهر فقط، مؤكدًا أن حبه لبلاده وقميص المنتخب كان أكبر من لحظة الإحباط التي عاشها. ومنذ تلك العودة، تغير كل شيء؛ فقاد ميسي الأرجنتين إلى الفوز بكوبا أميركا 2021، ثم بكأس العالم 2022، قبل أن يصل الآن إلى نهائي مونديال 2026 في الملعب نفسه الذي شهد أسوأ ليلة في مسيرته الدولية، ليعود قائد الأرجنتين إلى ميتلايف بعد عقد كامل لاعبًا يسعى إلى كتابة فصل جديد من التاريخ، وليس لاعبًا يطارده الإخفاق بل بطلًا للعالم وسط طموحات إلى تحويل الملعب الذي شهد إعلان اعتزاله إلى المكان الذي قد يحتفل فيه بأحد أعظم إنجازاته الكروية.