ميسي يعود للملاعب بعد المونديال في ليلة تعادل إنتر ميامي

- ظهر ليونيل ميسي لأول مرة في الدوري الأميركي مع إنتر ميامي بعد تألقه في مونديال 2026، حيث دخل بديلاً في الشوط الثاني وسط تصفيق الجماهير. - سجل لويس سواريز هدفه السابع في أربع مباريات، وساهم في هدف إنتر ميامي الثاني، بينما تعادل كولومبوس كرو 2-2 بفضل هدف برايس منديز من ركلة حرة. - أوقف التعادل سلسلة انتصارات إنتر ميامي، لكنه حافظ على وصافة الترتيب في المنطقة الشرقية خلف ناشفيل، بينما تصدر لوس أنجليس إف سي وفانكوفر وايتكابس المنطقة الغربية.

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (38 عاماً) للمرة الأولى في منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس) الأحد بعد مشاركته في مونديال 2026، حين دخل بديلاً في الشوط الثاني خلال تعادل فريقه إنتر ميامي مع كولومبوس كرو 2-2 على ملعب "نو ستاديوم" في ميامي.

ودخل ميسي إلى أرضية الملعب في الدقيقة 53 إلى أرضية الميدان وسط تصفيق كبير من المشجعين، وهو الذي كان قد تألق أخيراً في بطولة كأس العالم 2026 التي جرت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وسجل خلالها اللاعب المخضرم ثمانية أهداف وساهم في بلوغ النهائي قبل الخسارة أمام إسبانيا بهدفٍ من دون مقابل سجله فيران توريس في الشوط الإضافي الثاني.

وافتتح المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز التسجيل لإنتر ميامي في الدقيقة 16، محرزاً هدفه السابع في آخر أربع مباريات، قبل أن يُدرك كولومبوس التعادل 1-1 في الدقيقة 34 بعد هدف عكسي سجله لاعب وسط ميامي البرازيلي كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الإسباني السابق، الذي وصل أخيراً إلى الشياطين الحمر.

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وتابع سواريز الذي غاب عن المونديال الأخير تألقه، حين ساهم في هدف إنتر ميامي الثاني عن طريق اليوناني نواه ألين، الذي هزّ الشباك برأسية قبل نهاية الشوط الأول، ليُعادل لاعب الوسط الإسباني برايس منديز الكفّة بعدها من ركلة حرة في الدقيقة 84، عقب انتقاله أخيراً إلى الولايات المتحدة قادماً من نادي ريال سوسيداد.

وأوقف التعادل سلسلة انتصارات إنتر ميامي التي بلغت ست مباريات متتالية، لكنه حافظ على وصافة الترتيب في المنطقة الشرقية خلف ناشفيل الذي تعادل بدوره مع دي سي يونايتد بنتيجة 2-2، في حين بقي لوس أنجليس إف سي وفانكوفر وايتكابس في صدارة المنطقة الغربية بعد تعادلهما 1-1 على ملعب "بي سي بلايس".