ميسي يعود إلى كامب نو: أسعدُ إنسانٍ في العالم

- ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، زار ملعب كامب نو الجديد ونشر صوراً على إنستغرام، معبراً عن اشتياقه للملعب الذي شهد لحظات سعادته. - ميسي كتب رسالة مؤثرة لجماهير برشلونة، معبراً عن رغبته في العودة للملعب وخوض تجربة أخيرة مع النادي الكتالوني. - رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، رحب بفكرة عودة ميسي وأكد على أهمية إقامة حفل توديع خاص له بعد اكتمال تجديد الملعب.

عاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي (38 سنة)، إلى ملعب كامب نو في زيارة خاصة لرؤية الملعب الجديد بعد افتتاحه بشكل جزئي يوم الجمعة الفائت في حصة تدريبية خاصة لبرشلونة، في لفتة مفاجئة للجماهير وخصوصاً جماهير نادي برشلونة، حيثُ نشر صوراً له على أرضية الملعب عبر حسابه الخاص في إنستغرام.

ونشر ليونيل ميسي لاعب نادي إنتر ميامي الأميركي حالياً، صوراً له عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، وهو داخل أرض ملعب سبوتيفاي كامب نو الجديد، بعد أيام قليلة من افتتاحه بشكل جزئي، حيث قرر النجم الأرجنتيني أن يكون من بين أوائل النجوم الذين سبق لهم أن سطعوا في هذا الملعب بزيارة كامب نو بحُلته الجديدة، ووجه رسالة مؤثرة لكل جمهور برشلونة في تعليق على هذه الصور التي نشرها.

وكتب ميسي في الرسالة مع الصور التي نشرها: "عدتُ الليلة الماضية إلى مكانٍ أفتقده بشدة. مكانٌ كنتُ فيه في غاية السعادة، حيث جعلتموني أشعرُ ألفَ مرةٍ بأنني، أسعدُ إنسانٍ في العالم، أتمنى أن أعودَ يوماً ما، ليس فقط لأقولَ وداعاً بصفة لاعب، حيث لم أستطعْ فعلَ ذلك"، في إشارة واضحة من البولغا أنه يريد العودة إلى ملعب كامب نو وخوض ربما تجربة أخيرة مع النادي الكتالوني.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها ميسي عن اشتياقه للعودة إلى ملعب كامب نو تحديداً العودة إلى برشلونة، كما أن رئيس النادي الكتالوني، خوان لابورتا، سبق وأن عبّر عن أنه سيكون سعيداً بعودة ميسي ولو فترة قصيرة، كما أشار خلال الافتتاح الجزئي لملعب كامب نو الجديد يوم الجمعة الماضي، إلى أن ميسي مُرحب به هنا ويجب أن يُقام له حفل توديع خاص مع اكتمال عملية تجديد الملعب.