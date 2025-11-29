ميسي يعود إلى زمن المجد.. أرقام مرعبة تقهر مبابي وهالاند

- ميسي يواصل التألق في 2025: رغم تقدمه في العمر، يقترب ليونيل ميسي من تحقيق حلمه بالفوز بلقب الدوري الأميركي، حيث يتصدر قائمة المساهمين في الأهداف متفوقاً على نجوم عالميين مثل مبابي وكين وهالاند. - إنتر ميامي يقترب من النهائي: بعد فوز كبير على سينسيناتي، فريق خافيير ماسكيرانو على بعد خطوة من النهائي، وسط حماس كبير بفضل أداء ميسي المذهل. - هوس عالمي بقميص إنتر ميامي: تأثير ميسي أدى إلى تجاوز مبيعات قمصان إنتر ميامي لنادي النصر السعودي، مع توقعات بمشاركته في آخر كأس عالم في 2026.

يواصل ليونيل ميسي (38 عاماً) صناعة الأرقام الاستثنائية في عام 2025، مقترباً خطوة بعد أخرى من هدفه الأكبر: الفوز بلقب الدوري الأميركي. ورغم تقدمه في العمر، ما زال النجم الأرجنتيني يحسم المباريات بسهولة، تشبه ما كان يقدمه قبل عقد من الزمن.

ويحمل ميسي رغبة كبيرة في تعويض خيبة الموسم الماضي، حين خرج فريقه إنتر ميامي مبكراً من سباق اللقب تحت قيادة المدرب "تاتا" مارتينو أمام أتلانتا يونايتد. لكن هذا الموسم يبدو مختلفاً تماماً؛ فبعد الانتصار الكاسح على سينسيناتي بنتيجة 0-4 خارج الديار، بات فريق خافيير ماسكيرانو على بعد خطوة واحدة من التأهل للنهائي الكبير. وبحسب تقرير صحيفة سبورت الإسبانية الخميس، فالحماس داخل معسكر إنتر ميامي في ذروته، والسبب واضح: الأداء المذهل لميسي. فالأسطورة الأرجنتينية يتصدر حالياً قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في عام 2025، متفوقاً على أبرز نجوم العالم، أمثال كيليان مبابي وهاري كين وإرلينغ هالاند، رغم اختلاف مستوى المنافسة بين الدوريات.

ففي عام 2025، شارك ميسي في 71 هدفاً، يليه مبابي بـ68، ثم كين بـ62، وهالاند بـ58. ورغم أن النجوم الثلاثة ينشطون في بطولات تُعد من الأقوى عالمياً، فإن أرقام ميسي تبقى استثنائية، خاصة أنه ينافسهم وهو في نهاية مسيرته الاحترافية. أما في موسم 2025-2026، فيتربع ميسي على قمة الأهداف والمساهمات بـ38 هدفاً (مع النادي والمنتخب)، إضافة إلى أفضل معدل دقائق لكل هدف أو صناعة (44 دقيقة). بينما سجل هالاند 35 هدفاً بمعدل هدف كل 51 دقيقة، وبلغ رصيد مبابي 33 هدفاً بمعدل 58 دقيقة.

هوس عالمي بقميص إنتر ميامي بسبب ميسي

وصل تأثير "ظاهرة ميسي" إلى حدٍّ دفع إنتر ميامي لتجاوز النصر السعودي، فريق كريستيانو رونالدو، في مبيعات القمصان، وفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية: 2.1 مليون قميص لإنتر ميامي، مقابل 1.2 مليون للنصر. ومع تركيزه الكامل على الفوز بلقب الدوري الأميركي، يعرض ميسي أفضل نسخة من نفسه قبل صيف 2026، حيث يُتوقع، ما لم تحدث مفاجأة كبيرة، أن يخوض آخر كأس عالم له، مع جيلٍ تاريخي يقوده ليونيل سكالوني.