ميسي يعترف: تمنيت إنهاء مسيرتي في برشلونة لكنني سأعود

لم يستطع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (38 عاماً) إخفاء مشاعره عندما عبّر جمهور برشلونة عن حبه الكبير له، خلال لحظة مؤثرة استعاد فيها ذكريات مسيرته الخالدة مع النادي الكتالوني، بعدما تسلم أفضل لاعب في العالم سابقاً جائزة، خاصة من المدينة التي احتضنته منذ كان في الـ12 من عمره، وتتعلق باللاعب الأكثر محبة في برشلونة، بالرغم من رحيله عن الفريق منذ سنوات إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم إنتر ميامي الأميركي، ليبقى رمزاً خالداً في قلوب عشاق البلاوغرانا.

وقال ميسي، الذي تسلم الجائزة من صحيفة سبورت الكتالونية، أمس الأربعاء، إنه تأثر بشدة عند مشاهدة فيديو أعده جمهور النادي لشكره على سنواته التي قضاها في المدينة، وقد بدت الدموع واضحة في عينيه، وتقطعت كلماته من شدّة التأثر وهو يستعيد تلك اللحظات: "بصراحة، مررنا معاً بالكثير، الجيد والصعب، وهذا طبيعي في مسيرة طويلة، لكن برشلونة بيتي، مكاني، شعبي، كنت أتمنى أن أكمل مسيرتي كلها هناك دون أن أضطر للرحيل أو اللعب في نادٍ آخر في أوروبا".

وتطرق ميسي أيضاً إلى الجرح الذي ما زال يؤلمه حتى اليوم بعد رحيله القسري عن برشلونة بسبب عدم تجديد عقده من جانب رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا، مشيراً إلى أن تلك اللحظة تركت أثراً عميقاً رغم مرور الوقت، ليضيف في حديثه قائلاً: "للأسف، سارت الأمور بطريقة أخرى، لكن الذكريات ستبقى مدى الحياة. مرّ وقت طويل منذ زرت برشلونة وملعب كامب نو. اضطررت لمغادرة النادي دون جماهير بسبب الوباء، وكان عاماً غريباً، لديّ العديد من الذكريات الجميلة، وأشكر كل أهل برشلونة، وبالطبع أحمل لهم محبة خاصة لا يمكن أن تزول".

وأكد ميسي أن فكرة العودة إلى برشلونة لا تفارق ذهنه، وأن الحنين إلى المدينة والنادي يرافقه دائماً، ليختتم حديثه في هذا الشأن قائلاً: "بالتأكيد سأعود، سأكون في الملعب مشجعاً مثل الجميع، أتابع الفريق والنادي وأهتف كأي محب آخر. حالياً سأبقى هنا في ميامي لسنوات أخرى على الأرجح، لكننا سنعود إلى نادي برشلونة، لأنه كما قلت دائماً هو مكاني، بيتي، نشتاق إليه كثيراً، وسنعود".