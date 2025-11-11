ميسي يضع شرطه للمشاركة في كأس العالم 2026

- كشف ليونيل ميسي عن مشاعره بعد رحيله عن برشلونة، معبراً عن أسفه لعدم تحقيق حلمه بإنهاء مسيرته هناك، وأكد ارتباطه العاطفي بالنادي والمدينة، مشيراً إلى رغبته في العودة للعيش في برشلونة وزيارة الملعب الجديد. - أوضح ميسي أن مشاركته في كأس العالم 2026 تعتمد على حالته البدنية والذهنية، مشيراً إلى أهمية روح الفريق في المنتخب الأرجنتيني، واستمتاعه بتمثيل بلاده بعد التتويج بكأس العالم 2022. - أكد ميسي أن الحياة في الولايات المتحدة منحته توازناً بين العائلة وكرة القدم، مشيراً إلى أن قرار المشاركة في المونديال المقبل يعتمد على شعوره قبل البطولة، مع استبعاده لفكرة الاعتزال الدولي القريب.

كشف النجم ليونيل ميسي (38 عاماً) عن مشاعره الغريبة بعد رحيله عن برشلونة، وأكد أن وداعه للنادي لم يكن كما تخيله أو حلم به طوال مسيرته، وفي الوقت نفسه وضع شرطه الواضح قبل التفكير في خوض نهائيات كأس العالم المقبلة عام 2026، بعدما ظفر بلقب النسخة الأخيرة في قطر.

وقال ميسي في تصريحات لصحيفة سبورت الإسبانية، الثلاثاء: "بعدما قضيت كل حياتي في النادي، لم أغادر كما كنت أتخيّل. كنت أحلم بأن أختم مسيرتي في برشلونة، لكن الظروف لم تسمح بذلك. انتهت سنواتي الأخيرة دون جمهور بسبب الجائحة، وكانت طريقة رحيلي غريبة بعض الشيء، لكنها لم تمح مشاعر الحب والارتباط التي شعرت بها طوال فترة وجودي هناك"، ثم أضاف "الناس في برشلونة لن ينسوني، وأنا كذلك لا أنسى لحظات حياتي هناك. أشتاق للمدينة وللكامب نو، وأطفالي وزوجتي يتحدثون دوماً عن برشلونة. أريد العودة للعيش هناك مرة أخرى، وأتطلع بشغف لزيارة الملعب الجديد والاستمتاع بكلّ ما كانت تقدمه لي المدينة والنادي".

وأوضح النجم الأرجنتيني أنّه يعيش المرحلة الأخيرة من مسيرته الكروية بتأنٍ ووعي، وأن مشاركته مع منتخب بلاده باتت مرتبطة بالحالة البدنية والذهنية التي سيصل إليها قبل المونديال "سأشارك فقط إذا كنت في جاهزية تامة، وإذا شعرت بأنني ما زلت قادراً على مساعدة الفريق. لا أريد أن أكون عبئاً على أحد". وواصل قائد إنتر ميامي الحديث عن علاقته بالمدرب ليونيل سكالوني وزملائه في المنتخب، إذ أشار إلى أن روح المجموعة هي ما يدفعه إلى التفكير في الاستمرار. وأوضح أن الأجواء داخل المنتخب مختلفة تماماً عمّا عاشه في مراحل سابقة، فأكد أنه يجد اليوم متعة خاصة في تمثيل الأرجنتين بعد التتويج بكأس العالم 2022.

وأكد ميسي أيضاً أن الحياة في الولايات المتحدة منحته توازناً جديداً بين العائلة وكرة القدم، وهو ما يساعده على الحفاظ على حماسه وشغفه باللعب رغم تقدمه في السن "أعيش فترة هادئة ومريحة، أشعر بالسعادة مع عائلتي. لكن قرار المشاركة في المونديال المقبل لن يكون سهلاً، فكل شيء يعتمد على ما سأشعر به قبل البطولة".

واستبعد ميسي فكرة الاعتزال الدولي القريب، لكنه لم يُخفِ أنه يفكر يوماً بعد يوم في اللحظة التي سيغادر فيها الملاعب نهائياً، وأضاف أنه لا يريد أن يغادر وهو في حالة ضعف "كرة القدم منحتني كل شيء، وأريد أن أودعها وأنا في مستوى يليق بما قدمته طوال مسيرتي". يُذكر أن المنتخب الأرجنتيني يواصل استعداداته لتصفيات كأس العالم المقبلة، وسط تفاؤل بأن يستمر ميسي في قيادة الجيل الذهبي الذي أعاد الهيبة لكرة "التانغو"، وبينما يترقب عشاقه حول العالم قراره النهائي، يبدو أن الكلمة الأخيرة ستبقى رهينة شعوره بقدرته على المنافسة في أعلى المستويات.