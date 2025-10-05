ميسي يصنع هاتريك تمريرات حاسمة ويقود إنتر ميامي لفوز كبير

- قاد ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي للفوز على نيو إنغلاند ريفولوشين بنتيجة 4-1، حيث صنع ثلاثة أهداف، منها هدفان لتاديو أيندي وهدف لجوردي ألبا، مما رفع رصيد الفريق إلى 56 نقطة في المركز الثالث بالقسم الشرقي. - شهدت المباراة تكريم سيرجيو بوسكيتس بعد إعلانه اعتزاله نهاية الموسم، حيث حظي بتصفيق الجماهير تقديرًا لمسيرته المميزة مع برشلونة. - رغم الفوز، بدا التعب على لاعبي إنتر ميامي بعد خوضهم أربع مباريات في أسبوع واحد، مما أثر على أدائهم البدني في الشوط الثاني.

أنهى فريق إنتر ميامي بقيادة نجمه الأول، ليونيل ميسي (38 سنة)، مواجهته أمام منافسه نيو إنغلاند ريفولوشين بفوز عريض في منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم، في مواجهة صنع فيها البولغا الفوز بفضل تمريراته الحاسمة، كما وشهدت المباراة تكريم نجم خط الوسط الإسباني، سيرجيو بوسكيتس.

وتفوق إنتر ميامي على منافسه نيو إنغلاند بنتيجة كبيرة (4-1)، فجر الأحد، وسجل الأرجنتيني تاديو أيندي هدفَين في الدقيقتين 32 و60، وكلاهما من صناعة ميسي (38 سنة)، ثم تكفل البولغا أيضاً بصناعة هدف ثالث في الدقيقة 45+3، من توقيع جوردي ألبا، الذي سجل ثنائية هو الآخر بعدما أضاف هدفاً ثانياً له في الدقيقة 63 من المواجهة. وبهذا الفوز رفع مدرب نادي إنتر ميامي، الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، رصيده من النقاط إلى 56 في المركز الثالث من منافسات القسم الشرقي، وبفارق سبع نقاط عن فريق فيلادلفيا يونيون صاحب الصدارة، مع الإشارة إلى أنّ إنتر ميامي ينقصه مباراة مؤجلة، في وقت بدا التعب والإرهاق على اللاعبين بعد أن خاض الفريق أربع مباريات في أسبوع واحد فقط، وهو ما برّر التراجع البدني في الشوط الثاني.

كما وشهدت المباراة تكريم نجم خط الوسط الإسباني، سيرجيو بوسكيتس، بعد إعلانه اعتزاله كرة القدم في نهاية الموسم الحالي، إذ صفقت الجماهير له عند دخوله إلى أرض الملعب، حيثُ سيُنهي واحدٌ من أفضل نجوم خط الوسط في كرة القدم العالمية خلال السنوات الماضية، مسيرتَه الكروية، وخصوصاً الفترة التي حقق فيها إنجازات كبيرة مع نادي برشلونة الإسباني.